Xbox: la nuova campagna marketing specifica che Xbox è qualsiasi dispositivo

Microsoft ha appena iniziato una nuova campagna marketing intitolata "This is an Xbox" che suggerisce che ogni dispositivo con un app Xbox è di fatto... un Xbox.

In realtà non è nulla di nuovo sotto il sole, è ormai da inizio generazione che l'azienda di Redmond vuole espandersi su qualsiasi dispositivo, ultimi dei quali proprio PlayStation 5 e Nintendo Switch (anche se queste ultime due non appaiono nella campagna, per ovvie ragioni).

Nel video è possibile trovare Xbox Series X|S (acquistabile su Amazon), un telefono, la Fire Stick, un televisore, un laptop e tantissimo altro. Insomma, a quanto sembra le possibilità per entrare nel mondo Xbox sono di fatto infinite.

Il team Xbox ha fatto partire questa campagna nel mese di novembre, solitamente uno dei periodi più importanti dell'anno (soprattutto in america) sia per l'arrivo di numerosi videogiochi sia per l'avvicinamento al Black Friday e al periodo natalizio.

Ormai la strada tracciata di Xbox sembra ormai chiara: focus su Xbox Game Pass, espansione su più dispositivi e la creazione di un ecosistema in grado di collegare il più alto numero di giocatori possibili. L'obbiettivo di Microsoft è di abbracciare tutti i 2 miliardi di gamer presenti nel mondo in questo momento.

L'anno del colosso gaming terminerà con il lancio di S.T.A.L.K.E.R. 2 su Game Pass, Microsoft Flight Simulator 2024 e Indiana Jones e l'Antico Cerchio, puntando a un inizio anno scoppiettante con Avowed di Obsidian il 18 febbraio 2025, oltre a DOOM The Dark Ages, Fable e South of Midnight in arrivo il prossimo anno.

Ovviamente ci aspettiamo delle belle sorprese anche in vista dei TGA dove da qualche anno a Xbox piace portare diversi giochi e presentazioni per sorprendere la propria community.