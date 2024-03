Xbox: le vendite delle console vanno ancora male

I nuovi dati GSD (un'organizzazione che traccia le vendite di console) hanno rivelato che il mese di febbraio ha visto una cifra importante di 474.469 console vendute in Europa.

Tuttavia, è importante notare che questi numeri includono solo alcuni mercati europei, escludendo due dei principali attori, Germania e Regno Unito. Nonostante questo, il dato totale riflette comunque un aumento del 11% rispetto all'anno precedente. Tuttavia, va sottolineato che questo incremento potrebbe essere influenzato dalla differenza tra i periodi di rilevamento, con il mese di febbraio del 2024 che ha beneficiato di un periodo di cinque settimane rispetto alle quattro settimane dell'anno precedente.

Un'analisi più approfondita rivela che tutte e tre le principali piattaforme di console hanno sperimentato cali nelle vendite. La PS5 si è dimostrata più resistente con un calo del 2% rispetto all'anno precedente, mentre la Nintendo Switch, che ha appena compiuto sette anni, ha registrato un calo del 17%. Nel frattempo, Xbox continua a faticare, con una diminuzione delle vendite del 47% per le console Series S e X.

Xbox mostra un quadro preoccupante. La colpa, però, è quasi unicamente del reparto. Nessuna pubblicità, nessun supporto marketing nel territorio europeo. Inoltre, la recente vicissitudine delle esclusive in arrivo su altre piattaforme, non sta certamente aiutando la forza del brand. L'augurio per Microsoft è che questi numeri possano risalire verso la fine dell'anno, con l'arrivo delle "esclusive".