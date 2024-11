Xbox: ben 1300 giochi sono scontati per il black friday

Il Black Friday è arrivato su Xbox Store con oltre 1300 titoli in offerta per Xbox Series X|S (console acquistabile su Amazon) e Xbox One. Le promozioni, valide fino al 2 dicembre, includono sconti significativi su numerosi giochi, alcuni dei quali con riduzioni fino al 90%.

Tra le offerte più interessanti spiccano titoli recenti come Alan Wake 2 Deluxe Edition a 39,99€, EA Sports FC 25 a 39,99€ e Diablo IV: Vessel of Hatred a 29,99€. Non mancano classici come Halo: The Master Chief Collection a soli 9,99€.

Un'opportunità da non perdere è Forza Horizon 4 a 12,99€ (o la deluxe a 18,29€), considerando che il gioco verrà rimosso dallo store il 15 dicembre. Potrebbe essere l'ultima occasione per acquistarlo prima della sua uscita di scena.

Altri titoli in evidenza includono Hogwarts Legacy a 22,49€, Resident Evil 4 Remake a 19,99€ e Starfield a 47,99€. Per gli amanti dei giochi di guida, Forza Horizon 5 è disponibile a 34,99€ e il recente Forza Motorsport a 39,99€.

Le offerte coprono una vasta gamma di generi, dai giochi di ruolo agli sparatutto, passando per titoli sportivi e avventure narrative. Giochi come A Plague Tale Bundle (27,99€), Age of Empires 4 (19,99€) e Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 (47,99€) offrono esperienze diverse a prezzi scontati.

Alcuni giochi scontati: Alan Wake 2 Delude Edition - 39,99€

Age of Mythology Retold Premium Edition - 39.99€

Assassin's Creed Valhalla Complete Edition - 34,99€

Avatar: Frontiers of Pandora Gold Edition - 43,99€

Forza Motorsport - 39,99€

Diablo 4 Expansion Bundle - 47,99€

Forza Horizon 4 Deluxe Edition - 18,29 €

Greedfall Gold Edition - 9,99€

Red Dead Redemption 2 - 19,99€

Sea of Thieves - 24,99€

Tekken 8 Ultimate Edition - 71,99€

Mentre questi sconti si concentrano sui giochi digitali, Microsoft potrebbe annunciare ulteriori promozioni per l'hardware Xbox in vista della settimana del Black Friday. Gli appassionati sono invitati a consultare l'elenco completo sul sito ufficiale di Xbox Store per scoprire tutte le offerte disponibili.