Microsoft punta a un futuro in cui "ogni schermo è una Xbox"

Microsoft sta progressivamente plasmando un futuro in cui "ogni schermo è una Xbox", come sottolineato dagli annunci della giornata di oggi. Se considerati separatamente, questi annunci potrebbero sembrare poco rivoluzionari: alcune esclusive Xbox arriveranno su piattaforme concorrenti, i numeri degli abbonati di Game Pass sono in crescita, Diablo IV guiderà l'arrivo dei titoli Activision Blizzard su Game Pass, e ci sono prospettive di nuovi hardware, inclusa una potente console next-gen e forse una portatile.

Tuttavia, tutti questi elementi convergono verso un futuro che Microsoft sta chiaramente cercando di plasmare: fare di Xbox qualcosa di più di una semplice console.

In un memo interno inviato ai dipendenti, il CEO di Microsoft Gaming, Phil Spencer, ha delineato la strategia in queste parole:

Abbiamo una visione diversa per il futuro del gaming. Un futuro in cui i giocatori vivranno un'esperienza unificata tra dispositivi. Un futuro in cui i giocatori possono facilmente scoprire una vasta gamma di giochi con modelli di business diversificati. Un futuro in cui più creatori sono autorizzati a realizzare la loro visione creativa, raggiungere un pubblico globale, unire le loro comunità e avere successo commercialmente. Un futuro in cui ogni schermo è una Xbox. Phil Spencer

Questa visione audace indica un cambiamento sostanziale rispetto all'attuale associazione della parola "Xbox" con una console fisica posizionata sotto il televisore. In un'intervista con The Verge, Spencer ha dichiarato che "Xbox è la nostra piattaforma di gioco e attività di contenuti".

Significativamente, non ha menzionato la parola "console". Xbox ora è un'idea, una piattaforma che si estende su molteplici fronti: inizialmente nata come console, ora abbraccia PC e il cloud come componenti cruciali della strategia Xbox, insieme al servizio in abbonamento Game Pass.

Con l'acquisizione di Activision Blizzard (e dei suoi giochi come Candy Crush e Call of Duty Mobile) e la prospettiva di un Microsoft mobile app store, si prevede che la portata si estenderà anche ai dispositivi mobili. In un futuro potrebbe persino includere una console portatile. La strategia di Xbox si basa sull'esperienza unificata del giocatore attraverso diverse piattaforme.

Microsoft sta procedendo con cautela verso questa visione futura, evitando di impegnarsi completamente in una singola parte della strategia. La vendita di hardware, giochi e abbonamenti continua parallelamente, e la flessibilità si riflette nell'apertura graduale di opzioni di gioco su diverse piattaforme.

La società non cerca di costringere ogni giocatore di Xbox a iscriversi a Game Pass o acquistare una console, ma offre entrambe le opzioni, insieme a iniziative come il cloud e il mobile, delineando così l'identità attuale del marchio e la sua direzione futura.

Il lancio di alcuni giochi Xbox su altre piattaforme rappresenta un esempio di questa approccio graduale. Microsoft afferma di portare quattro giochi Xbox esistenti su PS5 e Switch (senza specificarli, ma facili da indovinare), considerandoli quasi un test.

Spencer afferma: "Sto imparando dalla nostra collaborazione con altre piattaforme. Sto imparando cosa succede con i nostri giocatori." Piuttosto che impegnarsi affinché ogni grande gioco Xbox sia disponibile su altre piattaforme, Microsoft sta sperimentando con alcuni giochi single-player di minori dimensioni e giochi live-service che potrebbero trarre vantaggio da un aumento di giocatori.

Se questa sperimentazione dovesse rivelarsi un vicolo cieco per il marchio Xbox, non ci sarebbe un danno significativo. Tuttavia, se titoli come Pentiment o Sea of Thieves dovessero diventare successi su più piattaforme, è probabile che l'iniziativa si estenderà con giochi provenienti da altri studi Xbox, come Bethesda. Spencer sottolinea che l'obiettivo è garantire la positività per la salute a lungo termine di Xbox.

La domanda rimane se questa strategia avrà successo, ma è ancora troppo presto per dirlo con certezza. È evidente che Microsoft riconosce la necessità di cambiare. Nonostante le sue risorse, l'azienda non è stata in grado di competere con i suoi principali rivali, PlayStation e Nintendo, attraverso l'approccio tradizionale. Pertanto, ora sta sperimentando qualcosa di radicalmente diverso, con il potenziale di diventare significativamente più grande nel panorama del gaming.