Xbox non abbandonerà le esclusive

Dopo settimane col fiato sospeso, potete finalmente stare tranquilli: Xbox non porterà tutti i suoi giochi first-party su altre piattaforme. Durante il podcast mandato in onda questa sera, infatti, sebbene sia stato annunciato l'arrivo di 4 giochi su Nintendo Switch e PS5, Phil Spencer ha reso molto chiaro che non tutti i titoli Xbox arriveranno su altre piattaforme, anzi.

Microsoft ha chiaramente in mente il proprio futuro: trasformare Xbox in molto più di una semplice console. Phil Spencer, ha espresso questa visione strategica:

"Noi immaginiamo un futuro diverso per il mondo dei videogiochi. Un futuro in cui i giocatori vivono un'esperienza unificata su tutti i dispositivi. Un futuro in cui è facile per i giocatori scoprire una vasta gamma di giochi con modelli di business diversificati. Un futuro in cui i creatori hanno maggiori possibilità di realizzare la propria visione creativa, raggiungere un pubblico globale, costruire comunità unite e ottenere successo commerciale. Un futuro in cui ogni schermo diventa una Xbox.

Microsoft afferma di portare quattro giochi Xbox esistenti su PS5 e Switch (non specifica quali quattro, ma non è difficile indovinarli), e l'azienda li considera una sorta di test. Invece di impegnarsi affinché ogni titolo Xbox sia disponibile anche su altre piattaforme, l'azienda sta testando le acque con alcuni rilasci più piccoli di giochi single-player e giochi live-service che potrebbero beneficiare di un aumento di giocatori (come Sea Of Thieves).

Non scomparirà, dunque, il Game Pass, né l'esclusività dei titoli Xbox, giacché l'obiettivo dell'azienda è proprio quello di spingere il loro servizio in abbonamento e di far sì che più giocatori possano godere dei loro titoli, il tutto senza abbandonare l'ecosistema Xbox.