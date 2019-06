Xbox One: Microsoft non proporrà più giochi retrocompatibili

Xbox One non riceverà altri giochi retrocompatibili dopo l'ultimo gruppo annunciato all'E3 2019: ecco i dettagli su quanto detto dopo la conferenza.

Durante l’E3 2019, si è parlato molto di futuro e di tutto ciò che arriverà nel corso del 2019 e del 2020, con anche un piccolo scorcio su Xbox Scarlett, la nuova console di casa Microsoft. La società di Redmond, però, ha anche pensato al passato e ha annunciato tutta una nuova serie di “nuovi” giochi retrocompatibili su Xbox One, insieme a vecchi titoli ora “enhanced” per Xbox One X.

I giochi della prima Xbox in arrivo sono:

Armed and Dangerous

Indiana Jones and the Emperor’s Tomb

Spinx and the Cursed Mummy

Splinter Cell

Splinter Cell: Pandora Tomorrow

Splinter Cell: Chaos Theory

Splinter Cell: Double Agent

Unreal Championship 2: The Liandri Conflict

Quelli Xbox 360 sono:

Asura’s Wrath

Battlefield 2: Modern Combat

Enchanted Arms

Enslaved: Odyssey to the West

Far Cry Classic

Far Cry Instincts: Predator

Infinite Undiscovery

Peter Jackson’s King Kong: The Official Game of the Movie

Prince of Persia: The Forgotten Sands

Skate

Star Ocean: The Last Hope

Super Puzzle Fighter II Turbo HD Remix

Syndicate

Too Human (free)

Unreal Tournament III

Infine, ecco i giochi con funzione Xbox One X Enhanced:

Banjo-Kazooie

Banjo-Tooie

Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts

Kameo: Elements of Power

Perfect Dark

Perfect Dark Zero

Viva Pinata

Viva Pinata: Trouble in Paradise

Una buona quantità di titoli che si sommano ai molti già resi disponibili negli ultimi anni. Si tratta di un’iniziativa Microsoft molto amata dai fan. Ora, però, è stato annunciato che questi sono gli ultimi giochi in arrivo per la retrocompatibilità Xbox One. Se avevate ancora dei giochi che speravate di poter giocare sulla vostro console di attuale generazione, purtroppo dovete mettervi il cuore in pace.

Ora la priorità è Xbox Scarlett e la sua retrocompatibilità con i titoli Xbox One e (supponiamo) con tutti i giochi Xbox 360 annunciati fino ad oggi. Diteci, vi dispiace che Microsoft abbia preso questa decisione?