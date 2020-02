Xbox One X: ecco la nuova edizione limitata in collaborazione con il marchio Jordan

Proprio ieri, Microsoft e Nike avevano annunciato attraverso i social una collaborazione tra il famoso marchio di scarpe proprietario di Michael Jordan e la console della casa di Redmond. Nella brevissima clip mostrata veniva dichiarato che in data 13 febbraio (cioè oggi) veniva annunciato qualcosa di succoso. La promessa è stata quindi mantenuta e, attraverso un comunicato ufficiale su Twitter, hanno presentato la nuova Xbox One X in edizione limitata in collaborazione con il marchio Jordan.

La partnership siglata dalla casa di Redmond e la multinazionale specializzata in calzature e abbigliamento sportivo darà così modo a un fortunato utente di Twitter di ricevere in regalo una versione speciale di Xbox One X. Seguendo i profili social di Microsoft infatti, la campagna promozionale è proprio partita oggi. Come fare per vincere? Vi basterà retwettare il messaggio che mostra l’immagine della console in edizione limitata come potete vedere dall’immagine qui sotto.

RT for a chance to win a Limited Edition Jordan Brand Custom Xbox One X console. NoPurchNec. Ends 2/27. Rules: https://t.co/UEucXRuVY0 pic.twitter.com/UzZVccfUhv — Xbox (@Xbox) February 13, 2020

La console messa in palio da Microsoft ed il noto marchio di scarpe è incredibilmente bella. Presenta una scocca color rosso e due controller Xbox a tema con ovviamente annesso il logo del brand Jordan. Ricordiamo infine che l’iniziativa è rivolta a tutti i giocatori possessori di un account Xbox Live ed il retweet deve contenere l’Hashtag #Xboxsweepstakes. Nonostante sia in palio solo una console ed effettivamente sarebbe come vincere al superenalotto, auguriamo ad ognuno di voi di potercela fare.

Cosa ne pensate della nuova console griffata? Parteciperete alla campagna promozionale? Fatecelo sapere nei commenti qui di sotto. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità riguardante la console di casa Microsoft.