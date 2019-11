Xbox: Phil Spencer risponde alle critiche dopo il commento “Nessuno vuole la VR”

Qualche giorno fa, il capo di Xbox, Phil Spencer, ha affermato che Xbox Scarlett non supporterà la realtà virtuale. Il motivo? Attualmente “Nessuno vuole la VR“, infatti nessuna grande azienda ha venduto milioni e milioni di unità dei propri caschetti. Inoltre, a suo parere, gli headset tendono a isolare i giocatori e ciò va contro l’idea di videogame di Spencer, ovvero quella di opere che possano unire più che separare. Per quanto sia un commento sensato, era impossibile che qualcuno non criticasse tale affermazione.

Infatti, tramite Twitter, alcuni hanno affermato che Spencer è stato fin troppo “sprezzante” verso la community VR. Un fan ha affermato che Spencer avrebbe anche potuto essere un po’ più furbo e ammettere che la VR ha avuto un po’ di successo, lasciando aperta una porta per il supporto alla realtà virtuale su Scarlett o, perlomeno, su una futura piattaforma Xbox. Spencer ha replicato affermando che si tratta di un “giusto feedback”.

Ha anche affermato: “L’ho già detto pubblicamente, amo il modo in cui l’industria dei videogame sa essere pioniera: IA, fisica, 3D, RT, VR e AR… Vogliamo focalizzarci sulle nostre innovazioni per ora. Ho giocato a grandi titoli per realtà virtuale, ho potuto giocare Half-Life Alyx la scorsa estate: è fantastico. Semplicemente non è il nostro obbiettivo con Scarlett.”

Quel che dice Phil Spencer, lo ripetiamo, è corretto. Per quanto HTC, Valve, Facebook e PlayStation abbiano investito molto su tale tecnologia, per ora non ha ripagato più di tanto. Secondo i dati più recenti, PS VR ha piazzato all’incirca 4 milioni di unità, diventando l’headset più venduto; il motivo è il costo non elevato e la possibilità di usarlo insieme a PlayStation 4, una macchina da gioco molto meno dispendiosa rispetto a un PC di fascia alta. Al tempo stesso, quattro milioni su circa cento milioni di PS4 non è un dato incredibile.

Anche Mat Piscatella, analista di NPD Group, afferma che le cifre investite nella VR non sono stanno minimamente ripagando. Anche gli sviluppatori di Cyberpunk 2077 affermano che si tratta di un mercato piccolissimo e che Valve sta rilasciando Half-Life Alyx solo per spingere le vendite degli headset VR. Diteci, voi cosa ne pensate?