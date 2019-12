Xbox Scarlett: svelate le specifiche tecniche?

Nel corso di questi ultimi mesi si stanno susseguendo sempre più insistentemente i rumor e le voci di corridoio in merito alla nuova generazione di console, rappresentata rispettivamente da PlayStation 5 e Xbox Scarlett, entrambe previste in arrivo entro la fine del 2020, grazie alle conferme di entrambe le compagnie.

Durante la giornata di oggi, in particolare, attraverso il celebre portale Windows Central sarebbero trapelate le specifiche tecniche di Xbox Scarlett, declinata nelle sue varie versioni, ognuna dotata di caratteristiche ben distinte. In base alle indiscrezioni infatti, esisterebbero due versioni di Xbox Scarlett: da una parte Lockhart (questo il suo nome in codice), la versione “Lite” della console pensata per un uso alla risoluzione in 1080p, e Anaconda, la controparte in assoluto più potente, per giocare in 4K.

Entrando maggiormente nello specifico, Lockhart presenterà 4 teraflops per quanto riguarda la scheda video. Al contrario, Anaconda avrà 12 teraflops, rappresentando un deciso salto in avanti rispetto alla generazione attuale. La RAM sarà pari a 16 GB, di cui 13 dedicati ai giochi e 3 GB per il sistema operativo della console stessa, contro i 9 GB attuali dedicati ai giochi per Xbox One X.

Ricordiamo, per fare un rapido confronto con le console attuali, che Xbox One S vanta 1.6 teraflops di potenza, contro i 6 di Xbox One X, la versione più potente della gamma di Xbox One. Infine, entrambe le versioni Lockhart e Anaconda presenteranno un processore con una frequenza pari a 3.5 GHz. Chiaramente queste indiscrezioni dovranno essere confermate in un secondo momento dalla stessa Microsoft, pertanto non ci resta che attendere i prossimi mesi, soprattutto l’E3 2020 di Los Angeles, fissato per l’8 giugno 2020.

