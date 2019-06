Xbox Scarlett è l’ultima console? Phil Spencer risponde

Xbox Scarlett sarà l'ultima console di casa Microsoft? Phil Spencer ci dice cosa ne pensa a riguardo: ecco le sue idee sulle console e sullo streaming.

Durante la presentazione di Microsoft abbiamo avuto la possibilità di scoprire i primi dettagli su Xbox Scarlett, ufficialmente presentata come “Project Scarlett”. La nuova macchina da gioco della casa di Redmond, a livello di specifiche, pare molto vicina a PlayStation 5 e sembra condividere la stessa filosofia: retrocompatibilità e passaggio generazione più lento rispetto al passato. Gli appassionati di tecnologia, però, stanno già pensando a cosa verrà dopo Xbox Scarlett e PS5, e si domandano se queste due console saranno le ultime.

Phil Spencer ha parlato della questione, commentando con le seguenti parole: “Onestamente, non ne ho idea. Sono nel giro da abbastanza tempo da sapere che ci sono state molteplici ‘questa è l’ultima generazione’. Non è un nuovo meme, l’abbiamo già visto. Quando ci penso, anche in un mondo dominato dallo streaming e da xCloud, ma anche pensando allo streaming in ogni tipo di media (la musica e i video), il numero di device fisici attorno a noi non è diminuito, anzi è aumentato.”

Ha poi continuato affermando: “Quando introduciamo il nostro servizio di streaming, è naturale chiedersi ‘Hey, è l’ultima generazione questa?’, penso però che lo streaming permetterà di ottenere un contenuto di alta qualità che possa raggiungere più schermi attorno a noi. Non penso che questo ci porterà ad avere meno schermi. Altre persone diranno cose diverse, ma la verità è che il miglior modo di giocare un videogioco di alta qualità visiva per i prossimi anni sarà ancora con un device locale.”

Il pensiero di Spencer, quindi, è che lo streaming è importante ma non può ancora sostituire le macchine da gioco tradizionali. Come era facile aspettarsi, non ha saputo/potuto affermare se il futuro di Xbox sarà con una nuova console o se diverrà un servizio come Google Stadia: voi cosa ne pensate?