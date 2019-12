Xbox Series X: ecco le ipotesi di Digital Foundry sulla GPU

Xbox Series X è stata svelata da Microsoft ai The Game Awards 2019 e, in questi giorni, se ne è parlato enormemente, ma in realtà ancora adesso mancano moltissime informazioni fondamentali, sopratutto legate alle componenti interne della macchina da gioco. Probabilmente potremo scoprire nuovi dettagli entro l’E3 2020, visto che il rilascio è previsto per la fine del prossimo anno, ma nel frattempo Digital Foundry ha proposto una propria analisi della console.

Precisamente, è Richard Leadbetter a proporre una serie di ragionamenti molto interessanti, partendo dal fatto che Xbox Series X pare essere abbastanza grande. Non sono note le misure precise, ma nel complesso le ipotesi parlano di una console più massiccia, forse caratterizzata da un volume doppio rispetto a quello di Xbox One X. Tutto questo spazio permetterebbe di raffreddare in modo più efficiente un hardware potente.

In particolar modo, Leadbetter di Digital Foundry ipotizza che la GPU Navi di Xbox Series X potrebbero essere un’evoluzione delle attuali proposte per PC Radeon RX 5700: ovvero potrebbero essere più potenti e, inoltre, essere più complesse grazie al supporto all’accelerazione hardware del ray tracing. I rumor affermano inoltre che Microsoft punti a 12 TeraFLOPS per la sua nuova macchina da gioco. Detto in poche parole, l’idea (quindi non una certezza) è che la GPU montata dalla console in uscita a fine 2020 sia più grossa e abbia una velocità di clock maggiore.

Come già detto, si tratta di ragionamenti, ipotesi e speculazioni, provenienti però da una fonte molto esperta in materia. La verità, in ogni caso, è che dovremo aspettare per scoprire quanto ci sia di vero in tutto questo. Le voci di corridoio suggeriscono inoltre che Microsoft voglia presentare tutti i dettagli di Xbox Series X prima dell’E3 2020 in un evento dedicato, forse ad aprile o a maggio.