Xbox Series X: l’ottimo FPS Boost testato da Digital Foundry

Una delle feature più interessanti di Xbox Series X e Series S è la capacità delle console di aumentare il frame rate di moltissimi titoli. La lista dei giochi su cui è possibile effettuare questo potenziamento è davvero lunghissima, segno sia di una grande attenzione di Microsoft a questa funzionalità ma anche dell’apprezzamento di grandi publisher, come SEGA, Techland o Ubisoft, che si sono approcciate con positività all’FPS Boost.

Opere come Gear of War 4, Anthem, i primi due capitoli di Metro Redux, Deus Ex Mankind Divided e molti altri sono stati presi in esame da Digital Foundry, che ha testato il frame rate potenziato su Xbox Series X. L’analisi ha evidenziato come l’aumento degli FPS sia correlato a un utilizzo del codice per Xbox One S dei titoli, scelta che permette a Series X e Series S di aumentare il numero di fotogrammi al secondo senza troppe difficoltà, se non impattando leggermente sulla risoluzione.

Digital Foundry specifica che questa decisione ha però comportato una variabile risoluzione della risoluzione, che può andare dai 900p (nei casi peggiori) fino ai 1440p. Alcuni titoli come Yakuza 6 o Gears of War 4, infatti, girano a 1080p e 60 FPS, mentre altri come Paladins o Metro Redux arrivano addirittura a 120 FPS, con quest’ultimo ancorato a 921p. Discorso differente per Shadow of the Tomb Raider che può raggiungere i 2016p a 60 FPS.

Curioso il caso di Dying Light, che seppur non abbia un update per Xbox One X, continua a girare a 30 fotogrammi al secondo su Xbox Series S. Discorso differente per Xbox Series X su cui, grazie all’FPS Boost, il titolo può arrivare senza problemi ai 60 FPS. Digital Foundry evidenzia quanto sia incredibile che questo potenziamento si attivo anche su Xbox Series S, dimostrando che la console più economica riesce comunque a garantire risultati ottimi soprattutto con i giochi in retrocompatibilità.