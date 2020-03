Xbox Series X: Minecraft con Ray Tracing mostrato in video

Dopo mesi di indiscrezioni e voci non confermate, di recente abbiamo avuto un susseguirsi di informazioni provenienti dal mondo console nextgen! Microsoft ha passato in rassegna le componenti Hardware di Xbox Series X. Successivamente anche Sony ha deciso di non restare ferma e di far conoscere quelli che sono i punti di forza della sua futura console. Ed è così che dal canale Twitter di PlayStation è stata resa pubblica la data per la prima presentazione ufficiale di PS5.

Dal canto suo la Microsoft non si è però fermata svelando le componenti della nuova Xbox Series X, di recente infatti i ragazzi del team di Digital Foundry hanno reso pubblico un video per rendere note altre nuove funzionalità della console di Microsoft. In questo video troviamo una nuova demo di Minecraft, che mostra come si comporta nella nuova Xbox Series X il Ray-Tracing, una tecnica che permette la visualizzazione delle scene, tracciando i raggi di luce che vanno a rimbalzare su superfici diverse nello stesso tempo.

Giocando col ray-tracing attivo si può notare fin da subito quanta differenza fra questa tecnologia quando si gioca ad un gioco come Minecraft, dove le luci, le ombre e i riflessi subiscono un notevole miglioramento grafico grazie alla retrocompatibilitá migliorativa della console di Microsoft. Lo YouTuber Austin Evans ha avuto il privilegio di poter giocare a questa demo con e senza ray-tracing, mentre senza sembra il classico Minecraft che tutti noi conosciamo, attivando il ray-tracing l’intero aspetto del gioco cambia mostrando una grafica dai colori più dinamici con ombre che mutano nell’oscurità in base alla vicinanza con l’oggetto.

L’intero ambiente di gioco diventa quindi visivamente piú naturale, con effetti di luce sfumati che viaggiano trasportando i colori. Diventa quindi lo scenario piú realistico che Minecraft abbia mai visto e sicuramente la migliore dimostrazione delle enormi potenzialità grafiche per la nuova Xbox Series X, con la promessa di una retrocompatibilitá tanto evoluta, da non richiedere agli sviluppatori uno sforzo particolare, nei giochi come Minecraft, per garantire delle migliorie come l’aumento della risoluzione e del framerate fino all’inserimento del Ray-Tracing.

E voi cosa ne pensate della nuova Xbox Series X? Vi ritenete soddisfatti dalle modifiche che sono state apportate al punto di buttarvi subito all’acquisto della nuova console? Fateci sapere nei vostri commenti!