Xbox Series X più potente di PS5, ma i giochi girano peggio: Digital Foundry ha un'ipotesi sul perché

Nonostante le specifiche tecniche superiori della Xbox Series X (acquistabile su Amazon) rispetto alla PS5, non sempre questa superiorità si traduce in prestazioni migliori nei videogiochi. La console di Microsoft può contare su una GPU da 12 TFLOPS e una banda passante di 560 GB/s, contro i 10,23 TFLOPS e 448 GB/s della PS5. Tuttavia, le prestazioni tra le due piattaforme risultano sorprendentemente simili, soprattutto a causa di alcune differenze chiave nell'architettura e nell'ottimizzazione del software.

Secondo Digital Foundry, nonostante diverse teorie emerse negli anni per spiegare questo fenomeno, sono emersi nuovi dettagli da sviluppatori di giochi di livello tripla A. Una significativa differenza risiede nell'efficienza dei compiler per le GPU: quello utilizzato per PS5 è apparentemente più efficace nel massimizzare le prestazioni hardware rispetto al suo omologo su Xbox.

Inoltre, la GPU della PS5, pur avendo meno compute unit (36 contro le 52 di Xbox Series X), opera a una velocità maggiore, permettendo esecuzioni più rapide. Questo, combinato a un design specifico della GPU di Sony, offre a volte prestazioni migliori in termini di gameplay rispetto a quelle dell'apparentemente più potente Xbox Series X.

Per parte sua, Microsoft ha puntato molto sulle DirectX 12, volendo offrire agli sviluppatori un ambiente il più simile possibile a quello PC. Questo facilita l'integrazione e lo sviluppo di giochi simultaneamente per Windows e Xbox, rafforzando così la strategia di giochi cross-platform. Tuttavia, questo vantaggio in termini di sviluppo non sempre si traduce in prestazioni superiori in-game, come evidenziato dalle comparazioni dirette tra le prestazioni delle due console.

Noi ci aggiungiamo un'altra motivazione, decisamente più semplice (e onestamente anche più probabile): scelta degli sviluppatori. PS5 non è solo la console più venduta, ma è anche una sola piattaforma su cui lavorare. Nel caso di Xbox, i developer devono lavorare su due piattaforme differenti (Xbox Series X e S) e questo potrebbe aver aggravato i modi e i tempi di ottimizzazione.