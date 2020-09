Xbox Series X: Red Dead Redemption 2 a 4K 60 FPS? È molto probabile

Siamo ormai in pieno periodo next-gen. Anche se i giocatori potranno mettere le mani su PlayStation 5 e Xbox Series X | S sono a novembre, le testate internazionali hanno già avuto modo di provare la macchina da gioco di Microsoft. Come potete vedere voi stessi qui sotto, nel tweet di John Linneman, Digital Foundry – specializzata in analisi tecniche – ha da vari giorni iniziato ad analizzare il device. Il suo messaggio ha però scatenato un’interessante discussione legata a Red Dead Redemption 2, il quale potrebbe raggiungere il 4K e 60 FPS.

Perché lo pensiamo? Perché un utente, chiaramente fan di Red Dead Redemption 2, ha chiesto a Linneman di mostrare un video del gioco di Rockstar Games. A quel punto però è intervenuto un secondo utente il quale ha riposto con le seguenti parole: “Qual è il punto? Red Dead Redemption 2 sarà ancora bloccato a 30 FPS, con la stessa qualità visiva e la stessa risoluzione di Xbox One X (4K) a meno che… Rockstar non rilasci una patch che abiliti i 60 FPS su Xbox Series X”.

A questo punto, un terzo utente che potete vedere qui sotto ha replicato con le parole: “È divertente vedere le persone che credono che questa console possa magicamente migliorare tutti i loro giochi senza alcuno sforzo, vero? A meno che non mi si provi il contrario, sono scettico. E mi piace Xbox.”

You might want to bookmark this tweet for later. Just sayin’ — John Linneman (@dark1x) September 23, 2020

John Linneman, in chiusura, suggerisce quindi di salvarsi il tweet “per dopo”. Non dà quindi una vera e propria risposta (molto probabilmente anche perché è sotto embargo e non può legalmente dire nulla a riguardo fino a una certa data), ma nondimeno si tratta di un grande suggerimento.

Red Dead Redemption 2 e altri giochi di spicco potrebbero veramente girare su Xbox Series X a una qualità “inaspettata”. Considerando che la risoluzione è già 4K, ci aspettiamo quindi che il gioco Rockstar Games raggiunga i 60 FPS e magari migliori notevolmente la qualità delle texture.

Diteci, voi cosa ne pensate? L’idea di poter (ri)giocare videogames Xbox One in versione potenziata vi intriga? Oppure siete solo in cerca di titoli veramente next-gen?