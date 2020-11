Xbox Series X | S: l’esclusive costeranno di più? Microsoft risponde

Tra le molte discussioni che sono state sollevate dall’arrivo di PS5 e Xbox Series X | S, quelle relative all’aumento dei prezzi dei nuovi giochi hanno attirato diversi giocatori nel corso degli ultimi mesi. Mentre molte compagnie si sono già espresse sulla situazione attuale e futura, a mancare all’appello era Microsoft. La casa di Redmond ha voluto intervenire dicendo la propria sulla questione solo di recente durante la Jefferies Interactive Entertainment Conference.

Ad entrare nell’argomento è stato Tim Stuart, attuale CFO di Microsoft, il quale ha voluto dichiarare quanto segue: “Non abbiamo ancora voluto fare annunci specifici sul prezzo dei nostri giochi first party, ma tratteremo l’argomento quando sarà il momento giusto”. Sembra quindi che la compagnia americana non sia ancora intenzionata a svelare la propria mossa nei riguardi del costo delle produzioni degli Xbox Games Studios che arriveranno in futuro su Xbox Series X | S.

Successivamente, nel suo intervento Stuart ha anche dichiarato di essere abbastanza in linea con quello che è stato detto in passato da molti sviluppatori, editori e analisti del settore riguardo l’aumento dei prezzi dei titoli. Sappiamo benissimo che i costi di produzione di un videogioco tripla A sono destinati a salire e che ciò può inevitabilmente portare anche ad un innalzamento dei prezzi, come in alcuni casi sta già accadendo oggi.

Microsoft però, ha dalla sua parte anche un servizio ad abbonamento come l’Xbox Game Pass, che si sta rivelando una spalla molto forte su cui fare affidamento anche per proporre titoli che altrimenti non avrebbero avuto alcun futuro, esattamente come dichiarato da Microsoft stessa qualche giorno fa. Cosa ne pensate delle ultime dichiarazioni della casa di Remond sull’aumento dei prezzi dei videogiochi? Diteci la vostra con un commento qua sotto.