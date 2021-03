Xbox Series X si trasforma in un mini frigo, ce lo mostra The Rock

Siamo entrati ormai da diversi mesi nella nona generazione di console. Microsoft e Sony hanno lanciato le loro macchine next gen con del potenziale impressionante ma, come ben saprete, molti non sono riusciti ad accaparrarsene una a causa delle scarse unità disponibili. La campagna marketing di PS5 e Xbox Series X comunque continua a non cessare ed è per questo che il colosso di Redmond ha da poco annunciato il mini frigo ufficiale.

Xbox ha annunciato infatti i suoi mini frigo Xbox Series X in edizione speciale. I frigoriferi sono sponsorizzati con ZOA, il nuovo marchio di bevande energetiche dell’ex wrestler The Rock. I residenti del nord America possono già mettersi in corsa per vincere uno speciale pacchetto ZOA, che include uno di questi speciali mini frigo ed altri fantastici premi, i vincitori verranno estratti tramite il Microsoft rewards a partire dal prossimo 25 marzo.

I fan dovranno semplicemente riscattare i punti per partecipare alla speciale lotteria, che avverrà direttamente su una console Xbox tramite il sito web apposito. I pacchetti ZOA includono anche un controller Xbox Series X personalizzato, degli occhiali da sole e sei lattine di bevanda energetica. Eccoci alla nota dolente, purtroppo non vi è nessuna informazione riguardante una vendita al di fuori della lotteria.

C’è da dire però che l’anno scorso il capo marketing di Xbox ha chiesto ai fan se fossero interessati ad acquistarne uno. Il feedback è risultato a dir poco positivo, con ben 30.000 utenti che hanno risposto in modo affermativo, quindi è assolutamente plausibile che in futuro verranno resi disponibili a tutti. Proprio qui sopra vi abbiamo lasciato un breve video pubblicato da The Rock sulla sua pagina Instagram ufficiale nel quale potete ammirare il magnifico mini frigo a forma di Xbox Series X.