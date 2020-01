Xbox Series X: registrato lo slogan ufficiale della nuova console Microsoft

Con il reveal della propria console, Microsoft ha introdotto lo scorso dicembre anche un nuovo slogan: “Power your Dreams with Xbox Series X“. Ora, scopriamo che la società di Redmond ha registrato il marchio; precisamente, la registrazione è avvenuta il 31 dicembre. Pare quindi che “Power your Dreams” sarà la frase ufficiale della nuova generazione di Xbox (che, ricordiamolo, secondo le voci di corridoio potrebbe espandersi oltre Xbox Series X in poco tempo).

Nel caso di Xbox One, la frase utilizzata da Microsoft era “Jump Ahead”, mentre nel caso di Xbox One X si è spesso optato per un diretto “The World’s Most Powerful Console”. Ancora non sappiamo quanto potente sia Xbox Series X, ma i rumor parlano di 12 TFLOP, rispetto ai circa 9 di PS5.

Uno slogan, per quanto possa sembrare un dettaglio secondario, è un importante elemento per capire quale sarà la linea d’azione della società e di quali saranno le caratteristiche più pubblicizzate della macchina da gioco: “Power” come prima parola fa facilmente intendere che Redmond vuole far passare il messaggio che Xbox Series X sarà una console potete.

Ovviamente la potenza richiede componenti di qualità e queste fanno lievitare il prezzo: per ora non abbiamo alcuna informazione ufficiale in merito e anche gli analisti propongono predizioni contrastanti; alcuni affermano che entrambe le macchine da gioco opteranno per un prezzo basso (399 dollari) mentre altri ritengono che non è possibile siano sotto i 499 dollari.

Sia Xbox Series X che PS5 saranno disponibili a partire dalla fine del 2020, anche se per ora non abbiamo idea del mese: probabilmente entrambe le società vorranno lanciare sul mercato le console prima del Black Friday 2020, uno dei periodi di maggior vendita negli USA.