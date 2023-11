Xbox Series X|S stanno andando peggio di Xbox One in USA

L'analista Mat Piscatella della compagnia Circana ha gettato nuova luce sulla situazione attuale delle console, rivelando che la PS5 sta superando, negli Stati Uniti, con successo la PS4 per numero di pezzi venduti nello stesso periodo. Al contrario, Xbox Series X|S sembrano fare i conti con un inizio più lento rispetto alla Xbox One, con un 9% di unità vendute in meno in un periodo di tempo comparabile. Un dato poco rassicurante.

Questo cambiamento strategico ha portato a una differente prospettiva sui risultati di vendita. Xbox One e le nuove Xbox Series X|S si collocano in due mercati distinti per Microsoft, con un interesse particolare nel diffondere il Game Pass su PC e dispositivi mobili. La recente acquisizione di Activision Blizzard ha ulteriormente ampliato le opportunità della società nel mercato mobile, consolidando la sua presenza e aprendo nuove possibilità.

Sebbene i dati di vendita possano sollevare domande sulla performance delle console Xbox rispetto alla concorrenza, Microsoft sembra ben salda nella sua strategia a lungo termine. La priorità è chiara: il Game Pass e l'espansione su piattaforme diverse rappresentano le leve principali dell'approccio di Microsoft al mercato videoludico. Resta da vedere se questa strategia si rivelerà redditizia nel lungo periodo, ma con l'ottimismo derivante dall'acquisizione di Activision Blizzard, Microsoft sembra pronta ad affrontare le sfide future con fiducia.