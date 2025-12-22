Microsoft ha deciso di rompere il silenzio su una delle voci più discusse degli ultimi mesi nell'industria videoludica: l'obiettivo del 30% di margine di profitto imposto alla divisione Xbox. Dopo settimane di speculazioni che hanno collegato questa presunta strategia finanziaria ai recenti tagli di personale, cancellazioni di progetti e aumenti di prezzo, il colosso di Redmond ha smentito categoricamente la cifra, pur confermando di aver fissato traguardi ambiziosi per il brand gaming. Una mossa che non sorprende, considerando le pressioni sempre maggiori sugli editori per monetizzare in un mercato dove i costi di sviluppo tripla-A continuano a lievitare.

La controversia era esplosa lo scorso ottobre quando Bloomberg aveva rivelato che Xbox stava mirando a margini di profitto ben superiori alla media del settore, compresa tra il 17% e il 22%. Negli ultimi sei anni, la divisione gaming di Microsoft si era attestata tra il 10% e il 20%, rendendo l'ipotetico salto al 30% particolarmente aggressivo. Un obiettivo che, secondo le fonti del report originale, sarebbe stato implementato dal CFO Amy Hood, segnando un cambio di rotta rispetto al passato quando ai team di sviluppo non venivano assegnati target numerici specifici.

In una dichiarazione rilasciata a CNBC, Microsoft ha precisato che nonostante l'azienda stabilisca effettivamente obiettivi ambiziosi, la cifra del 30% di margine di profitto riportata è incorretta. La formulazione lascia spazio a diverse interpretazioni: il colosso di Redmond non ha specificato quale sia il vero target, limitandosi a smentire la percentuale circolata sui media. Una strategia comunicativa che conferma l'esistenza di aspettative elevate senza rivelare i numeri effettivi.

Xbox ha oscillato tra il 10% e il 20% di margine di profitto negli ultimi sei anni, ben sotto la media del settore del 17-22%

Il contesto dietro queste speculazioni è tutt'altro che rassicurante per chi segue le vicende di Xbox. Negli ultimi due anni abbiamo assistito a una serie di cancellazioni eccellenti, tra cui progetti non annunciati di studi sotto l'ombrello Bethesda e Xbox Game Studios, accompagnate da licenziamenti massicci che hanno colpito anche team storici come Tango Gameworks (poi salvato da Krafton) e parte di Arkane Austin. A questo si aggiungono gli aumenti di prezzo del Game Pass, che ha visto l'introduzione del tier Standard e il ritocco verso l'alto delle sottoscrizioni Ultimate.

La community ha immediatamente collegato questi movimenti alla presunta caccia ai margini di profitto più elevati, interpretandoli come conseguenza diretta di una strategia finanziaria più aggressiva. L'acquisizione di Activision Blizzard per 68,7 miliardi di dollari, completata nel 2023, ha probabilmente aumentato le pressioni sulle performance economiche della divisione Xbox, nonostante l'enorme potenziale rappresentato da franchise come Call of Duty, World of Warcraft e Candy Crush.

Resta il fatto che Microsoft non ha negato l'esistenza di target finanziari stringenti, limitandosi a contestare la cifra specifica. Gli analisti del settore sospettano che l'obiettivo reale possa comunque aggirarsi attorno al 25-28%, comunque significativamente superiore ai livelli storici di Xbox.