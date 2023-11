Xbox sta per superare PlayStation, Activision Blizzard fa decollare i profitti

Microsoft si sta lentamente avvicinando al gigante cinese Tencent ed è in procinto di superare persino PlayStation di Sony, ma come è possibile? Newzoo ha condotto una recente analisi di mercato che ha gettato luce sul panorama dell'industria videoludica nel primo semestre del 2023, rivelando una classifica dei maggiori introiti del settore.

Secondo le previsioni di Newzoo, l'industria dei videogiochi raggiungerà un incredibile valore di 184 miliardi di dollari entro la fine del 2023, con una proiezione di crescita a 205,7 miliardi entro il 2026. Sebbene i giochi mobile mantengano la fetta più grande della torta, il settore PC e console sta vivendo una significativa espansione, mentre i giochi basati su browser continuano a perdere terreno.

Tuttavia, la vera stella di questo spettacolo è Tencent, il colosso cinese che domina la scena dei Game as a Service su tutte le piattaforme. La recente edizione degli "Worlds" di League of Legends, organizzata da Tencent, è stata l'evento esportivo più seguito nella storia. Con una partecipazione del 40% in Epic Games, produttrice di Fortnite e Unreal Engine, Tencent si trova in una posizione di forza sia nei mercati occidentali che orientali.

Ma Tencent dovrà guardarsi le spalle. Come ben sapete ora Activision-Blizzard fa parte di Microsoft e ovviamente i ricavi di ABK non sono stati conteggiati nei risultati finanziari dell'azienda di Redmond per il primo semestre del 2023. Tuttavia, Newzoo ha proiettato un grafico combinato, mostrando che, se sommati, i due giganti supererebbero senza problemi PlayStation e ciò significa che l'attuale situazione potrebbe ribaltarsi nel giro di un anno.

Guardando al futuro, Microsoft ha dichiarato agli investitori di aspettarsi un aumento importante dei ricavi dei videogiochi nel prossimo trimestre, grazie alla combinazione delle entrate con Activision-Blizzard. Non sappiamo se già cambierà moltissimo, ma certamente vedremo un incremento dei profitti di Xbox in maniera significativa.