Il weekend gaming su Xbox si tinge di verde 2K con una delle promozioni Free Play Days più ricche degli ultimi mesi. Microsoft ha infatti lanciato un'iniziativa che mette a disposizione dei giocatori ben sei titoli dell'editore statunitense, spaziando dagli strategici agli sportivi, passando per action cooperativi e simulazioni di guida arcade. Un'opportunità ghiotta per testare produzioni recenti e classici moderni senza sborsare un euro, in attesa che vengano rivelati tutti i dettagli ufficiali sulle modalità di accesso.

La lineup confermata include Civilization VI, il celebre strategico a turni di Firaxis che continua a macinare milioni di ore di gioco in tutto il mondo, e Risk of Rain 2, il roguelike cooperativo in terza persona che ha conquistato la community grazie alla sua formula "easy to learn, hard to master". Sul fronte sportivo, i giocatori potranno mettere le mani su NBA 2K26, l'ultima iterazione della serie basketball, insieme a TopSpin 2K25 per gli amanti del tennis e PGA Tour 2K25 dedicato al golf.

A completare l'offerta c'è Lego 2K Drive, il racing game che fonde l'universo dei mattoncini danesi con meccaniche arcade dinamiche e la possibilità di costruire i propri veicoli. Una selezione eterogenea che punta chiaramente a intercettare diverse tipologie di pubblico, dalle community competitive degli sportivi agli appassionati di strategia e grinding cooperativo.

Sei giochi 2K disponibili gratuitamente nel weekend, ma restano da chiarire le modalità di accesso tra Game Pass e trial gratuiti

Al momento della pubblicazione, Xbox Wire non ha ancora formalizzato quali titoli saranno completamente gratuiti per tutti gli utenti e quali richiederanno invece un abbonamento Game Pass attivo. Potrebbero inoltre essere presenti trial a tempo limitato anziché accesso completo per alcuni dei giochi in lista. La conferma ufficiale è attesa nelle prossime ore, quando Microsoft renderà pubblici tutti i dettagli operativi dell'iniziativa.

Per chi volesse approfittare dell'occasione per aggiungere definitivamente questi titoli alla propria libreria digitale, il timing è particolarmente favorevole. Xbox sta infatti mantenendo attive diverse promozioni digitali in questo periodo, e si preannuncia imminente anche un Lunar New Year Sale che potrebbe includere ulteriori sconti proprio sui prodotti 2K. Vale quindi la pena monitorare lo Store nel corso del weekend per eventuali offerte competitive.

La procedura per accedere ai Free Play Days rimane quella standard della piattaforma: basta cercare il titolo desiderato sullo Xbox Store, premere il pulsante "Installa" o "Prova gratuita" a seconda della modalità disponibile, e avviare il download. I giochi saranno accessibili per qualche giorno prima di tornare alle condizioni di acquisto standard, tempo sufficiente per valutarne l'eventuale acquisto definitivo considerando le promozioni parallele.