XCOM Chimera Squad: data di uscita e trailer del nuovo spin-off della serie

XCOM 2 è ben noto per i suoi scontri a fuoco brutali contro una serie di minacciosi alieni e di tutto questo abbiamo amato attimo. Poi, il nulla, non abbiamo più sentito sentito parlare della serie fino al rilascio dell’espansione XCOM 2: War of The Chosen (del 2017). Forse perchè Firaxis ha segretamente lavorato su un nuovo standalone: Chimera Squad e adesso, tra poco in effetti, avremo la possibilità di giocarlo! Quando? La prossima settimana, quando sarà rilasciato per PC venerdì 24 Aprile!

XCOM 2 nel finale ci mostra una razza umana che ha vittoriosamente sconfitto l’egemonia aliena e ha ristabilito il suo controllo sul pianeta Terra. Chimera Squad narra la storia di cosa è successo dopo la fine di XCOM 2. Ambientato 5 anni dopo la liberazione, i giocatori controlleranno un gruppo di elite formato da guerrieri umani che hanno stipulato una particolare alleanza con agenti alieni: lavoreranno insieme per mantenere la pace. Tutte le battaglie a turni di Chimera Squad, inizieranno con una nuova fase, chiamata Breach Mode. Durante questo setup iniziale, i giocatori possono assegnare i loro agenti a specifici entry points e coordinare meglio i loro assalti. Alcuni di questi entry points offrono diverse opportunità tattiche, altre invece possono essere accessibili solo ad agenti con particolari abilità.

Una delle più grandi differenze al combattimento tattico di XCOM è il nuovo ordine dei turni interlacciato. Invece di permettere a tutti i tuoi eroi di prendere il loro turno uno dopo l’altro, ad ogni unità è adesso dato uno specifico turno ed i turni dei nemici sono interrotti dalle azioni delle tue unità. Invece di una guerra globale, tutte le azioni di Chimera Squad prendono posto dentro i confini di questa singola città, piena di pericoli e crimine.

Puoi comprare la tua copia di Chimera Squad per PC dal 24 Aprile per un periodo limitatissimo a 9,99€, ma agite in fretta, perchè dal 1 Maggio raddoppierà il suo prezzo!