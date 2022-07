Xenoblade Chronicles 3, nonostante non sia ancora approdato sul mercato, è già protagonista di un’interessante offerta! Per chi non lo sapesse, stiamo parlando di un action RPG di casa Nintendo, in arrivo il prossimo 29 luglio su Nintendo Switch.

Come accennato, in occasione del Prime Day 2022, Xenoblade Chronicles 3 è già protagonista di un’offerta che lo vede in bundle con Fire Emblem Warriors: Three Hopes. Il pacchetto, che contiene entrambi i giochi, è venduto a 99,99€ anziché 119,98€. Una riduzione di prezzo interessante considerate le scontistiche di Nintendo ed il fatto che uno dei due giochi non si ancora uscito.

Un gran bel pacchetto è pronto ad attendervi, dunque, con centinaia di ore di gioco e tante storie a cui appassionarsi. Xenoblade Chronicles 3, per esempio, è un’avventura che unisce i mondi di Xenoblade Chronicles e Xenoblade Chronicles 2, accompagnando i giocatori nel futuro; in Fire Emblem Warriors: Three Hopes, invece, i destini di tre nazioni saranno nelle vostre mani, mentre vi farete spazio all’interno di una narrazione che si svolge nello stesso universo di Fire Emblem: Three Houses.

Insomma, una gran bella occasione per accaparrarsi due giochi importanti, uno in arrivo nei prossimi giorni e uno già in commercio e apprezzato dal pubblico.

Ciò detto, vi rimandiamo direttamente alla pagina Amazon in cui potrete consultare la vantaggiosa offerta, invitandovi a completare il vostro acquisto quanto prima, così da non rischiare il probabile esaurimento scorte!

