Dopo essere stato il protagonista della parte finale di uno degli ultimi Nintendo Direct, questo pomeriggio siamo tornati a mettere gli occhi su Xenoblade Chronicles 3. Il franchise JRPG di Monolith Soft è giunto alla sua terza iterazione principale, e come promesso qualche giorno fa, oggi abbiamo avuto un’infarinatura generale sul gioco, sul gameplay, sui personaggi principali e sul futuro di questa prossima esclusiva in arrivo su Nintendo Switch.

All’interno del nuovo Direct tutto incentrato proprio su Xenoblade Chronicles 3 abbiamo imparato a conoscere meglio quello che sarà il nuovo party composto da sei personaggi principali. Come da tradizione per la serie e per il genere, la varietà di caratteri e di classi ci permetterà di godere di combattimenti avvincenti e una storia che sarà raccontata proprio dalle vive voci di questi nuovi personaggi per la serie.

Il Direct ci ha mostrato anche alcuni scorci del mondo che esploreremo, e una serie di sequenze e meccaniche di gameplay inedite, come per esempio gli Uroboros. Questa novità permetterà di effettuare delle fusioni tra i personaggi del nostro party durante le fasi di combattimento che sbloccheranno a loro volta una serie di mosse speciali che varieranno a seconda della coppia di personaggi che compongono la fusione.

Oltre a queste interessanti novità, l’ultimo Nintendo Direct unicamente dedicato a Xenoblade Chronicles 3 ci ha svelato anche quello che sarà il futuro del titolo. È stato annunciato un Pass d’Espansione che aggiungerà tutta una serie di contenuti al gioco, e tra i quali sarà presente anche un DLC che andrà a espandere la storia del nuovo gioco per Nintendo Switch. Vi ricordiamo che il terzo capitolo di Xenoblade Chronicles uscirà il prossimo 29 luglio 2022.