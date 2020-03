Xenoblade Chronicles Definitive Edition ha ora una pagina sull’eShop europeo

Tra i titoli per la celeberrima Nintendo Wii che sono riusciti a colpire di più l’attenzione mediatica e ad attrarre stuoli di videogiocatori è impossibile non annoverare anche Xenoblade Chronicles, con l’opera di Monolith Soft che convinse decisamente all’epoca sia gli utenti che la critica specializzata. Proprio visto il grande successo dell’opera Nintendo ha ben pensato di riproporre il titolo anche su Nintendo Switch, in un’edizione che prende il nome di Xenoblade Chronicles Definitive Edition.

Nonostante l’annuncio ufficiale di questa conversione risalga oramai al Nintendo Direct del settembre scorso, non è stata ad oggi ancora rilasciata una data di lancio ufficiale dell’opera, sebbene alcuni rumor vorrebbero Xenoblade Chronicles Definitive Edition in uscita il prossimo 29 maggio.

A denotare come il lancio, o almeno l’annuncio della data d’uscita, non sia poi così lontano è il fatto che ha fatto recentemente il suo esordio sul Nintendo eShop europeo e australiano la pagina ufficiale del titolo. Nonostante essa non contenga nessuna informazione ad oggi sconosciuta il timing di tale introduzione fa sicuramente riflettere riguardo il probabile prossimo arrivo di nuove notizie relative all’atteso titolo. Per saperne di più non ci resta quindi che come sempre aspettare e attendere delle dichiarazioni ufficiali direttamente dai diretti interessati.

Nonostante la grande attesa per tale riedizione Xenoblade Chronicles Definitive Edition non è la prima riproposizione dell’opera del classico di Monolith Soft. Dopo l’originale uscita su Nintendo Wii del 2010, infatti, il titolo uscì successivamente nel 2015 anche su New Nintendo 3DS.

Che ne pensate di Xenoblade Chronicles Definitive Edition, acquisterete questa particolare titolo o avete già dato in passato con questa celebre opera? Fateci sapere che ne pensate come sempre direttamente nei commenti sotto questa notizia.