Xenoblade Chronicles Definitive Edition, sarà possibile partire dall’epilogo fin dall’inizio

Tra i titoli più attesi per Nintendo Switch nei prossimi mesi possiamo trovare sicuramente Xenoblade Chronicles Definitive Edition, remastered decisamente promettente dell’incredibile opere già uscita su Nintendo Wii e Nintendo 3DS. Un titolo che promette di fare particolarmente faville, grazie ad un gameplay ed una trama di primo livello e, ora, finalmente anche un comparto grafico all’altezza.

Il titolo, che è attualmente atteso per fine maggio, non solo rimodernerà l’opera, ma includerà anche delle sezioni completamente nuove come un finale inedito. Tale epilogo, che prende il nome ufficiale di Future Connected, è quindi uno dei principali motivi d’interesse di Xenoblade Chronicles Definitive Edition per chiunque abbia già messo in precedenza le mani sul titolo.

A new epilogue adventure, #XenobladeChronicles Future Connected will be playable immediately when you begin Xenoblade Chronicles Definitive Edition, even if you haven't finished the game's main story. Find out what awaits in this new story when the game launches on 5/29! pic.twitter.com/Mo6lPlKXXL — Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 27, 2020

Nintendo ha recentemente svelato che Future Connected sarà disponibile dall’inizio per tutti, e non sarà quindi necessario aver prima completato il titolo per godersi l’inedito epilogo. Nel caso in cui vogliate quindi gettarvi subito nel nuovo finale potrete farlo senza problemi, direttamente al primo avvio di Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Si tratta di una possibilità insolita, ma che ha decisamente un senso considerando la longevità del titolo e il fatto che sono già molti i giocatori che hanno avuto modo di completare l’opera in qualche sua altra incarnazione.

Inutile dire come lanciarsi subito in Future Connected sarebbe un errore decisamente grave nel caso in cui non abbiate mai messo le mani sul titolo e speriamo quindi che Nintendo abbia escogitato un solido sistema per avvertire i giocatori ignari di ciò della natura di tale contenuto.

Xenoblade Chronicles Definitive Edition è attualmente atteso per il prossimo 29 maggio in esclusiva su Nintendo Switch. Avete già prenotato l’intrigante opera per Nintendo Switch o state aspettando qualche particolare offerta per farla vostra?