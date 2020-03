Xenoblade Chronicles Definitive Edition, una versione da collezione per il mercato europeo

Quando uscì la versione originaria per Nintendo Wii di Xenoblade Chronicles Definitive Edition, il mercato europeo fu decisamente più fortunato di quello americano. Non solo, in maniera piuttosto insolita, il gioco arrivò prima in Europa rispetto agli Stati Uniti ma aveva un’edizione limitata con una confezione in cartone e un pad classico in esclusiva con il colore rosso. Gli Stati Uniti dovettero aspettare quasi un anno e mezzo, invece, per avere un’edizione del JRPG sul proprio mercato. Andrà meglio con questo remake del primo capitolo? Non proprio, anche in questo caso l’Europa è in vantaggio.

Sul mercato europeo arriverà infatti un’edizione limitata del gioco che includerà un artbook di 250 pagine, una confezione steelbook, un vinile con il design della Monado e un poster. Come bonus sul negozio inglese di Nintendo veniva regalato un portachiavi con la forma della spada. In alcuni rivenditori, come il già citato negozio ufficiale, i preordini dell’edizione limitata hanno già fatto registrare il tutto esaurito.

A quanto pare, invece, gli Stati Uniti dovranno “accontentarsi” di una versione limitata che contiene solo l’artbook. In Italia, a differenza della Gran Bretagna, sembra che non sia possibile prenotare il gioco in edizione limitata sul sito ufficiale Nintendo che si limita ad annunciarne la disponibilità presso i rivenditori alla data di uscita. Della collector’s di Xenoblade Chronicles Definitive Edition non c’è traccia neanche su Amazon.

Ricordiamo che questo remake del primo capitolo della saga arriverà su Nintendo Switch il 29 maggio prossimo come annunciato durante l’ultimo Nintendo Direct con una grafica aggiornata, alcuni brani rimasterizzati della colonna sonora e anche un finale aggiuntivo ‘Xenoblade Chronicles: Future Connected” che presumibilmente riconnette gli eventi del gioco al pluriapprezzato seguito già disponibile per Nintendo Switch.