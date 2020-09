Yakuza Like a Dragon ha una data di uscita anche per PS5

Quando la versione occidentale di Yakuza Like a Dragon fu annunciata mesi fa, gli appassionati della saga targata Ryu Ga Gotoku Studio erano rimasti sorpresi di aver visto il titolo presenziare durante uno degli eventi digitali targati Microsoft. Dopo che il team giapponese ha annunciato la data di lancio della versione Xbox, quest’oggi è stato chiarito quando i possessori di PS5 potranno finalmente mettere le mani sul nuovo capitolo della saga.

Come annunciato su profilo Twitter ufficiale di Ryu Ga Gotoku Studio, Yakuza Like a Dragon uscirà su PlayStation 5 il prossimo 21 marzo 2021. Ci sarà da attendere ancora diversi mesi per i giocatori PlayStation, dato che il gioco arriverà con un ritardo di circa 4 mesi rispetto al lancio sulle console Microsoft Xbox One e Xbox Series X|S e su PlayStation 4. Oltre alla data, viene anche confermato che i possessori di una copia digitale del titolo per PS4 potranno riscattare la versione PS5 senza alcun costo aggiuntivo.

