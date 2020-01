Yakuza: i prossimi capitoli della serie continueranno sulla strada RPG

La serie Yakuza si appresta ad attuare una grossa trasformazione con l’uscita del settimo capitolo Yakuza Like a Dragon. La famosa IP targata SEGA, che sta per ricominciare con una nuova ambientazione e dei nuovi personaggi, abbandonerà l’azione più pura andando ad abbracciare uno stile di gioco JRPG con combattimenti a turni. Non sapevamo ancora però, se questo sarebbe stato solo un esperimento o se sarà la nuova anima della serie.

Troviamo la risposta a questo dubbio in una serie di interviste rilasciate da Toshihiro Nagoshi di Sega, che ha dichiarato che la serie di Yakuza continuerà lungo la nuova strada intrapresa, almeno per il prossimo futuro. Potrebbe esserci un capito più ibrido, che andrà a mischiare il vecchio e il nuovo stile di gameplay, ma spera che il futuro del franchise possa ricominciate dal settimo capitolo.

Scendendo nel dettaglio le dichiarazioni di Nagoshi sono state le seguenti: “Trasformare Yakuza 7 in un gioco di ruolo è stata una grande sfida. Per il prossimo gioco, possiamo continuare con lo stesso stile e fare qualcosa che lo superi. Possiamo anche tornare all’azione. Potremmo anche creare un sistema ibrido mescolando l’azione e il nuovo sistema di gioco di ruolo. Tutti questi sono scenari possibili.”

Parlando delle future migliorie al nuovo tipo di gameplay, il game director ha voluto sottolineare così: “Personalmente, voglio continuare a percorrere la stessa strada e vedere cosa potremmo migliorare. Ad esempio, rendendo il sistema di combattimento ancora più divertente, aggiungendo nuove funzionalità relative al terreno e alle aree delle battaglie. Potremmo anche rafforzare la modalità gestionale. Cose del genere. Ma per ora, non voglio ancora pensarci. “

Yakuza Like a Dragon esce esattamente oggi 16 gennaio in Giappone, per quanto riguarda la versione occidentale, il titolo è atteso per un non ancora specificato 2020 per le piattaforma PlayStation 4. Al momento non si conoscono possibili uscite su PC e ne tanto meno aggiunte al catalogo Xbox Game Pass come alcuni dei capitoli precedenti della serie. Vi piacerebbe vedere un evoluzione del sistema JRPG nella saga di Yakuza anche nei futuri episodi?