Yoshi e Kirby potrebbero essere Pokémon? Il parere di Game Freak

Yoshi e Kirby sono veramente dei Pokémon? A rispondere a questa quantomeno singolare domanda è stata direttamente Game Freak.

Ogni tanto alle varie software house vengono fatte delle domande veramente particolari, a cui è decisamente difficile trovare una risposta. A questi singolari interrogativi se n’è aggiunto oggi uno decisamente interessante rivolto a Game Freak, la celebre software house dietro ai titoli Pokémon. Allo studio è infatti stato chiesto se Yoshi e Kirby fossero effettivamente dei Pokémon.

A tale domanda Masuda e Game Freak sono però riuscite a trovare una risposta decisamente soddisfacente che, si spera, metterà una volta per tutte la parola fine su questo particolare dubbio.

Per quanto riguarda Yoshi, purtroppo, sembra non esserci nulla da fare. “Yoshi è semplicemente Yoshi. Ho lavorato ai tempi ad un suo titolo, creando una serie di effetti sonori per il celebre personaggio, ma nient’altro. Yoshi non è sicuramente un Pokémon, nonostante ci siano sicuramente delle connessioni” ha infatti dichiarato Masuda.

Il legame tra Kirby e i famosi mostriciattoli è invece decisamente maggiore: “Kirby non è un Pokémon ma c’è una connessione tra i due mondi che non vi aspettereste mai. Mr. Nishino, un dipendente di Game Freak, ci fu d’ispirazione per Snorlax: Nishino amava infatti mangiare un sacco e poi andare a dormire e dalle sue caratteristiche abbiamo creato proprio Snorlax. Nishino, durante lo sviluppo, veniva però chiamato con il nomignolo di Kirby”

Che ne pensate di questa notizia, anche a voi era venuto in tempi non sospetti tale dubbio o secondo voi Yoshi e Kirby appartengono a due realtà diametralmente opposte rispetto a quella dei simpatici mostriciattoli? Che ne pensate della risposta data da Game Freak a riguardo? Fateci sapere le vostre opinioni direttamente nei commenti!