YouTube: i contenuti violenti legati ai videogiochi avranno meno limiti

Google ha annunciato, tramite il sito ufficiale di supporto, di aver reso meno restrittive le norme legate alla violenza dei videogame: la nuova regolamentazione è valida già dalla giornata di ieri. Come saprete, fino a pochi giorni fa, qualsiasi tipo di violenza all’interno di un video di YouTube poteva portare a una penalizzazione in termini di monetizzazione.

Secondo quanto segnalato nel messaggio di Google, i futuri video di gaming caricati su YouTube che includono violenza fittizia potrebbero essere approvati, invece che essere bloccati per certe fasce di età: questo significa che non tutto avrà automaticamente luce verde. Viene infatti detto che se il video si concentra unicamente su immagini di violenza e gore, allora sarà limitato.

Si specifica inoltre che, pur essendoci minori limitazioni legate alla violenza nei videogame, le norme di YouTube saranno ancora completamente contrarie a qualsiasi rappresentazione di violenza reale.

Questo cambiamento è probabilmente legato anche a Google Stadia. La nuova piattaforma, per quanto ancora non presenti tutte le funzioni necessarie, vuole evolversi in sinergia con YouTube: ricordiamo infatti che una delle funzioni più interessanti, ovvero il Crowd Play, permetterà di interagire in modo più diretto con i propri spettatori di una live YouTube, chiamandoli in gioco nelle sessioni multigiocatore (fermo restando che anche loro devono possedere un account Google Stadia e il gioco in questione).

Diteci, cosa ne pensate di questo cambiamento? Vi interessa, oppure non avete mai guardato contenuti ludici particolarmente violenti?