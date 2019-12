Zelda Breath of the Wild compare su Microsoft Store però è un falso

Sono passati ormai più di 2 anni da quando il fantastico Zelda Breath of the Wild è arrivato sui nostri Nintendo Switch. Il titolo Nintendo ha saputo fin da subito convincere i fan e la critica grazie alla sua qualità. Purtroppo sulle console rivali ci sono relativamente poche alternative all’opera Nintendo, quindi proprio per questo motivo ci ritroviamo invasi da cloni e bootleg vari. Durante le scorse giornate è stato proprio lo store Microsoft a ritrovarsi in vendita una particolare versione di Zelda BOTW.

Proprio nel momento in quale state leggendo questa notizia, Zelda Breath of the Wild risulta acquistabile su PC e dispositivi Mobile (attraverso lo store Microsoft). Ovviamente si tratta di un fake “creato” da qualche utente e in vendita a un prezzo “accessibile” di circa 20 euro. Il prodotto in questione viene presentato a tutti gli effetti come il capolavoro Nintendo, usando addirittura la stessa immagine di copertina.

Andando ad analizzare con più attenzione questo Zelda Breath of the Wild ci si rende subito conto che il “gioco” in questione non è nient’altro che un videogame mobile di scarsa qualità (a prima apparenza un endless runner).

Microsoft non è ancora intervenuta in nessun modo sulla questione di questo clone di Zelda Breath of the Wild. Probabilmente il colosso di Redmond prenderà provvedimenti nelle prossime ore. Proprio per questo motivo vi invitiamo a ignorare categoricamente il prodotto in questione e di non farvi fregare da questa falsa copia di Zelda. Vi ricordiamo che Zelda Breath of the Wild è attualmente disponibile esclusivamente per Nintendo Switch e Nintendo Wii U.