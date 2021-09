Zelda Breath of the Wild in prima persona: è possibile senza mod

Da quando The Legend of Zelda Breath of the Wild è arrivato sul mercato insieme a Nintendo Switch, critica e pubblico non si sono sprecati ad elogiare l’ultimo grande capitolo dell’epopea di Link e Zelda. Ancora oggi gli appassionati si divertono a perdere in quel mondo fantastico, tanto che alcuni riescono a scovare sempre delle novità rimaste sepolte per questi anni.

La recente scoperta l’ha fatta un giocatore, il quale ha dimostrato come sia effettivamente possibile giocare a The Legend of Zelda Breath of the Wild in prima persona senza alcuna mod e nemmeno senza acquistare il DLC con la funzionalità Master Cycle Zero.

Il tutto è possibile grazie all’utilizzo di un glitch, che permette di cambiare prospettiva e vivere Breath of the Wild direttamente con gli occhi di Link. Per dimostrare come il tutto funzioni, questo utente ha pubblicato su Reddit una clip video che mette in mostra come sia possibile far diventare il capolavoro Nintendo un open world in prima persona.

Ora che siamo a conoscenza di questo trucchetto, abbiamo una nuova occasione per tornare a girovagare per le lande di Hyrule in attesa del sequel di Breath of the Wild.