Zelda Classic Collection sarà uno degli annunci di questa sera?

Proprio questa sera si terrà il Nintendo Direct, l’evento più importante per gli appassionati della grande N. Questo, come già accennato ieri, durerà ben 50 minuti nei quali verranno sicuramente mostrati dei grossi annunci. La domanda che si pongono tutti ovviamente è la stessa: quali titoli vedremo? Alcuni noti giornalisti si sono esposti come il buon Jason Schreier che ha dichiarato di aspettarsi qualcosa inerente a Fortnite, ma nelle ultime ore sta impazzando l’idea di vedere una collezione dei vecchi Zelda denominata Zelda Classic Collection.

Ovviamente l’annuncio del Nintendo Direct ha scatenato tutti gli insider, sappiamo bene infatti come l’azienda nipponica impedisca quasi sempre di scoprire in anteprima tutto quello che si cela dietro all’evento. Quest’anno si festeggiano proprio i 35 anni di The Legend of Zelda ed è molto plausibile che ci sia qualcosa dedicato al brand, un po’ come accaduto lo scorso anno con Super Mario. Molti ne sono certi, uno su tutti Adam Bankhurst, news editor e articolista di IGN USA, una fonte abbastanza affidabile che ha previsto proprio la data di questo Nintendo Direct, che in un tweet ha rivelato quello che potremo vedere.

Adam è convinto che una Zelda Classic Collection venga rilasciata il prossimo mese (non è chiaro quanti e quali giochi contenga), novità su The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 e qualche informazione aggiuntiva dedicata a Nintendo Switch Pro che tanto se ne è parlato negli ultimi mesi. Insomma, vedremo quindi stasera le carte che giocherà Nintendo, probabile che vedremo delle vere sorprese.

February 12: Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

February 18: Nintendo Direct celebrating Zelda’s 35th anniversary, which is the 21st. Zelda Collection for Switch in March, BOTW 2 for Holiday 2021 alongside Switch Pro. pic.twitter.com/gYU5gmjSMt — Adam Bankhurst (@AdamBankhurst) February 7, 2021

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete anche voi convinti che il Nintendo Direct sia principalmente dedicato ai 35 anni di Zelda? Quali giochi vorreste vedere?