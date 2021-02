The Legend of Zelda battle royale nel Direct? Le ipotesi di Schreier

Proprio poche ore fa la pagina ufficiale Twitter di Nintendo ha ufficializzato l’arrivo di un nuovo Direct dedicato ai prossimi titoli in uscita. Appuntamento a domani alle ore 23:00 (orario italiano) per scoprire tutte le novità in arrivo per la console ibrida giapponese. Non è ancora chiaro ovviamente quali titoli verranno mostrati, solo che l’evento sarà davvero corposo vista la sua durata (circa 50 minuti). Il noto giornalista Jason Schereir ha ipotizzato gli eventuali annunci, con qualche sorpresa che potrebbe sconvolgere tutti gli appassionati. Dal titolo lo avrete letto, secondo il noto giornalista infatti uno dei tanti giochi sarà proprio una sorta di Battle Royale dedicato a The Legend of Zelda.

“Sicuramente sarebbe bello se Nintendo mettesse insieme uno spettacolo dedicato ai 35 anni di The Legend of Zelda come hanno fatto con Mario lo scorso anno. Compilation di giochi vecchi per Nintendo Switch, Breath of the Wild 2 e naturalmente un The Legend of Zelda Fortnite.” Ovviamente si trattano solo di ipotesi, non è ancora chiaro cosa farà vedere Nintendo domani e soprattutto non sappiamo se il giornalista si riferisca ad un gioco battle royale oppure a qualche collaborazione con il titolo di Epic Games come già avvenuto con Kratos e Master Chief.

Possiamo dunque tenere in considerazione le parole dette da Schreier ma vi ricordiamo, come sempre che si trattano di mere speculazioni. In ogni caso questo Nintendo Direct risulta essere estremamente importante per scoprire quali titoli usciranno prossimamente e magari vedere notizie aggiuntive su giochi che attualmente sono “scomparsi”. Parliamo certamente di Metroid Prime 4 e Bayonetta 3 oltre al già citato The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 oppure dei remake di Pokémon Diamante e Perla che tanto se ne è parlato durante lo scorso anno. Insomma, vedremo domani sera cosa accadrà.

Sure would be nice if Nintendo put together a Zelda 35th Anniversary Spectacular like they did for Mario last year. Compilations of old games for the Switch, Breath of the Wild 2, and of course, Zelda Fortnite — Jason Schreier (@jasonschreier) February 16, 2021

Cosa ne pensate di queste previsioni? Quali giochi vorreste vedere domani durante il Nintendo Direct? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità in arrivo su Nintendo Switch.