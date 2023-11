Zelda, il film live action è ufficiale ed è finanziato anche da Sony (non è uno scherzo)

Nintendo ha annunciato un film Live-Action basato su The Legend of Zelda in Collaborazione con Sony Pictures e no, non è uno scherzo.

The Legend of Zelda avrà quindi una sua trasposizione cinematografica live action, una notizia che giunge dopo anni di speranze e mesi di persistenti voci (ma legate più che altro a una versione animata sulla falsariga del film di Super Mario Bros.)

Gli investitori di Nintendo sono stati i primi a ricevere la notizia attraverso un comunicato ufficiale. Il progetto cinematografico sarà prodotto da due grandi nomi dell'industria dell'intrattenimento: Shigeru Miyamoto di Nintendo e Avi Arad, il presidente di Arad Productions, nonché l'ex fondatore e CEO di Marvel Studios.

Avi Arad, noto per i suoi contributi di successo a vari film di blockbuster, tra cui successi recenti come Spider-Man: Across the Spider-Verse, Into the Spider-Verse, No Way Home, Far From Home e Homecoming, porta un'enorme esperienza al progetto. Al momento è coinvolto anche nella produzione di film in uscita come Kraven the Hunter e il film di Borderlands.

La poltrona del regista per questo progetto tanto atteso sarà occupata da Wes Ball, il regista noto per il suo lavoro nella serie di Maze Runner. Sony Pictures Entertainment si occuperà della distribuzione cinematografica e condividerà le responsabilità finanziarie con Nintendo. Sebbene il comunicato stampa ufficiale suggerisca che lo sviluppo sia nelle fasi iniziali, un tweet di Miyamoto ha lasciato intendere che il progetto è stato in lavorazione in qualche forma da "molti anni".

C'è comunque da sottolineare che un film live-action di Zelda presenta un insieme unico di scelte che potrebbero risultare azzardate. Personaggi come Link, Zelda, Ganon e altri dovranno essere scelti per ruoli che rendano giustizia agli iconici personaggi dei giochi, ma che siano comunque accolti positivamente dagli appassionati. Link, tradizionalmente un protagonista silenzioso nei giochi, potrebbe in particolare attirare grossa curiosità.

Una domanda ancora senza risposta è quale specifica storia dell'ampio universo di Zelda il film esplorerà. Magari si immergerà nella vicenda vissuta in Breath of the Wild? Affronterà qualcosa di più classico come Ocarina of Time? Oppure sarà una vicenda totalmente originale? Lo scopriremo solo con il tempo. Per ora, non possiamo fare altro che gioire per la notizia.