Tears of the Kingdom: lo splendido Amiibo di Ganondorf di nuovo disponibile!

Se avete giocato e amato Tears of the Kingdom o se, semplicemente, siete fan di The Legend of Zelda, sarete felici di sapere che lo splendido Amiibo di Ganondorf è finalmente tornato disponibile su Amazon! Dopo il suo lancio sul mercato, come con la maggior parte degli Amiibo a tiratura limitata, era andato esaurito in breve tempo, motivo per cui il restock rappresenta un'occasione davvero imperdibile per acquistarlo.

Al momento potete trovarlo su Amazon a 23,98€: non ci è dato sapere a quanto ammontino le scorte disponibili, per cui vi invitiamo ad approfittarne il prima possibile. Non sappiamo, infatti, se e quando verranno effettuati altri restock su Amazon o su altri store.

Amiibo di Ganondorf, chi dovrebbe acquistarlo?

L'Amiibo di Ganondorf rappresenta, ovviamente, l'acquisto perfetto per tutti i fan della saga di The Legend of Zelda, dato che ne è l'antagonista principale. Inoltre, essendo stato prodotto in occasione del lancio di Tears of the Kingdom, utilizzandolo all'interno del gioco potrete riscattare oggetti esclusivi in-game, come equipaggiamento o armi, che altrimenti non potreste ottenere durante l'avventura.

Ovviamente, oltre alla loro funzione pratica, gli Amiibo sono anche bellissimi da vedere, motivo per cui sono diventati oramai un oggetto da collezione. In tal senso, si tratta di un acquisto imprescindibile per coloro che desiderano essere in possesso di tutte le statuette Nintendo, soprattutto di quelle rare come nel caso di Ganondorf.

Nel corso degli ultimi mesi questo Amiibo è tornato disponibile, sempre a un prezzo di 23,98€, svariate volte, andando, però, esaurito quasi immediatamente. Non è da escludere che anche questa volta il caso sia analogo, per cui è attualmente impossibile trovarlo a un prezzo inferiore. Al contrario, una volta esaurite le scorte molto probabilmente sarà possibile reperirlo solo presso rivenditori non autorizzati, che applicheranno sovrapprezzi non indifferenti.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata alle prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

