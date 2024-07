Zenless Zone Zero: tutti i codici di luglio 2024 e come riscattarli

Zenless Zone Zero, il nuovissimo RPG gacha sviluppato da Hoyoverse, è ora disponibile su piattaforme mobile, PlayStation 5 e Windows PC. Uno degli aspetti salienti del gioco, come tipico dei titoli dell'azienda, sono i codici promozionali, che permettono ai giocatori di ottenere valuta premium, elementi esperienza e altri premi utili all'interno del gioco.

In occasione del lancio del gioco sono già disponibili alcuni codici di riscatto per Zenless Zone Zero, validi fino alle ore 18:00 dell'11 luglio. Potrete, quindi, partire nella vostra nuova avventura già con una marcia in più!

Zenless Zone Zero: tutti i codici di luglio 2024

Di seguito trovate una lista di codici validi a luglio in Zenless Zone Zero:

ZZZFREE100 : 300 Polychrome, 30,000 Denny, 2 Senior Investigator Logs e 3 W-engine Energy Modules

: 300 Polychrome, 30,000 Denny, 2 Senior Investigator Logs e 3 W-engine Energy Modules ZENLESSLAUNCH : 60 Polychrome, 6666 Denny

: 60 Polychrome, 6666 Denny ZENLESSGIFT: 50 Polychrome, 2 Official Investigator Log, 3 W-Engine Power Supplies, 1 Bangboo Algorithm Module

Zenless Zone Zero: come riscattare i codici?

Per riscattare i codici in Zenless Zone Zero, i giocatori devono accedere al gioco e seguire la procedura guidata disponibile nel menu. Questa opzione diventa accessibile dopo aver completato la missione "The Hare and the Proxy". Inoltre, è importante notare che alcuni codici richiedono che il giocatore abbia raggiunto almeno il livello cinque del Inter-Knot per essere riscattati.

Attualmente, non esiste un sito web dedicato alla redenzione dei codici come per altri titoli di Hoyoverse come Genshin Impact. Pertanto, i giocatori devono inserire i codici direttamente all'interno del gioco.

Molto probabilmente anche i prossimi mesi saranno disponibili dei codici, per cui vi invitiamo a seguirci per non perderveli!