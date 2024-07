Finora abbiamo parlato dei Bangboo, ovvero dei pet di Zenless Zone Zero, in almeno un paio di guide dedicate in cui li abbiamo descritti prima e classificati poi; come si fa, però, ad aggiungere i Bangboo alla propria collezione? Ecco: la risposta a questa domanda all'interno di questo articolo. Andiamo a scoprire insieme tutto quello che avete voluto sempre sapere su come ottenere i Bangboo in Zenless Zone Zero, il nuovo videogioco di MiHoYo.

Per trovare tanti altri trucchi, consigli e suggerimenti sul gioco vi invitiamo a consultare la nostra guida completa di Zenless Zone Zero!

Come ottenere i Bangboo in Zenless Zone Zero

Partiamo dalle cose più facili: i bangboo in Zenless Zone Zero si ottengono, esattamente come in ogni altro gacha che si rispetti, pullandoli attraverso il rispettivo banner. Nello specifico è necessario usare i boopon (un simpatico gioco di parole tra "bangboo" e "coupon") per eseguire i signal searches, ovvero i banner dedicati a questi pet.

Le meccaniche dietro le signal searches prevedono un Bangboo di rango A o superiore entro i primi 10 pull e un bangboo di rango S entro i primi 80pull.

Al momento della stesura di questa guida (inizio Luglio 2024), MiHoYo offre 80 boopon gratuiti come ricompensa per il lancio del gioco. In questa maniera è sempre possibile ottenere almeno un singolo Bangboo di rango S

Come ottenere i Boopon in Zenless Zone Zero

Arriviamo quindi al succo della questione: come si fa a ottenere un boopon all'interno di ZZZ?

Esistono quattro diverse maniere per potersi riportare a casa un Boopon:

Completare particolari eventi

Acquistarli attraverso il Bangbuck Exchange (un negozio che richiede valuta premium)

(un negozio che richiede valuta premium) Aver acquistato il New Eridu City Fund (il battle pass) e completare progressivamente le varie task richieste

(il battle pass) e completare progressivamente le varie task richieste Progredire nella modalità Hollow Zero, ovvero una delle modalità endgame in cui è diviso Zenless Zone Zero

Come sbloccare la modalità Hollow Zero per farmare i Boopon

Se abbiamo bisogno di Boopon in maniera facile e non abbiamo soldi da spendere, l'unica cosa che possiamo fare è cercare di andare quanto più avanti possibile all'interno della modalità Hollow Zero, una modalità endgame in cui completando dungeon sempre più difficili guadagniamo Resonia da convertire poi in altre tipologie di risorse.

Fortunatamente per sbloccare Hollow Zero non c'è bisogno di fare tanto: basta semplicemente completare il capitolo 1 di Zenless Zone Zero; la modalità Hollow Zero sarà sbloccata in contemporanea con le side commissions (le quest secondarie) e sarà accessibile interagendo con la mappa presente all'interno dello Scott Outpost, dentro una delle grandi tende li presenti.

Per completare l'Hollow Zero è necessario completare sfide sempre più difficile e pertanto è bene prepararsi per bene; abbiamo coperto l'argomento in una guida dedicata.