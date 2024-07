Zenless Zone Zero: come ottenere Polychromes gratis

Probabilmente nel corso degli ultimi mesi avete per forza di cose sentito parlare di Zenless Zone Zero, il nuovo videogioco di MiHoYo che porta l'expertise raggiunto dalla compagnia cinese nel suo Genshin Impact a un nuovo livello. ZZZ, infatti, è un videogioco molto action dall'impianto gacha che ha un impatto estetico a dir poco incredibile, offrendo una grafica notevolissima e un gameplay particolarmente divertente all'interno di un efficace pacchetto.

La popolarità del gioco porta tante persone a chiedersi come ottenere polychromes gratis in Zenless Zone Zero e noi, oggi, faremo proprio questo: cercheremo di scoprire tutti i modi per farmare la valuta premium spendendo quanto meno possibile.

Nella nostra guida completa di Zenless Zone Zero trovate tanti altri trucchi, consigli e suggerimenti!

Zenless Zone Zero: in che modi si possono ottenere i Polychromes

Ci sono infatti diverse maniere per ottenere i polychromes all'interno di Zenless Zone Zero, sia pagando che in maniera del tutto gratuita.

Chiaramente pagando è possibile mettere le mani su tanti polychromes contemporaneamente mentre senza pagare è necessario grindare e farmare un po' di più, ottenendo in cambio meno risorse.

Fortunatamente ci sono davvero tanti metodi diversi, motivo per cui è tempo di iniziarli a vedere tutti insieme.

Come ottenere gratis i Polychromes in Zenless Zone Zero

Se non ci sono tanti soldi da spendere c'è poco da girarci attorno: guadagnare il giusto numero di Polychromes è un processo che richiede tempo, anche parecchio nel peggiore dei casi ma fortunatamente con un po' di raziocinio è possibile ottimizzare (e non poco) questi processi.

Completare le quest giornaliere serve SEMPRE

Partiamo con forse quello che è il metodo più facile per ottenere i polychromes: completare le quest giornaliere. Ogni singolo giorno, effettuando l'accesso dentro Zenless Zone Zero, è possibile ottenere dei Polychromes; per fare ciò sarà necessario completare dei compiti (anche semplici, come acquistare un caffé dentro la caffetteria o completare un determinato segmento della storia) ottenendo, in cambio, fino a 60 Polycrom.

Aumentare il livello inter-knot

Aumentando progressivamente il livello inter-knot è possibile ottenere una montagna di ricompense diverse tra cui, chiaramente, i polychromes (ma anche le ether batteries, per fare un altro esempio). Per poter ottenere queste ricompense basta semplicemente aprire l'apposito schermata dal menù principale una volta che si è in gioco!

Ecco cosa bisogna fare per aumentar il livello inter-knot:

completare quest principali

completare quest secondarie

trovare i mini cargo trucks scomparsi

portare a termine le commissioni

Un giro nell'Hollow Zero

Abbiamo già abbondantemente parlato della modalità di gioco Hollow Zero all'interno della guida dedicata specificando anche di come questa sia perfetta per guadagnare i Polychromes ma visto che ci siamo è bene ripeterlo anche qua. Completando per la prima volta ogni dungeon a un singolo livello di difficoltà si ottengono ben 80 unità di Polychromes, una cifra niente male; in secondo luogo aumentando il license level a multipli di 3 o 5 sarà possibile ottenere ulteriori Polychromes come ricompensa!

Fare progressi aiuta sempre

In ZZZ esperire contenuti permette di "completare" le commissioni; queste sostanzialmente vengono sbloccate raggiungendo determinate milestone ad esempio nella quest principale (raggiungi il capitolo X), nelle meccaniche di gioco (esegui combo da X colpi) e così via.

Beata realtà virtuale

All'interno del Random Play Shop sarà possibile accedere a un visore per la realtà virtuale a partire dalla fine del primo capitolo della storia principale. Interagendo con questo visore sarà possibile accedere alla modalità VR Training che permetterà al giocatore di completare tutta una serie di sfide; le ricompense variano e non mancano i benedetti polychromes all'interno di queste.

Divertimento gusto arcade

Giocare al New Eridu's Gold Finger è una maniera non particolarmente efficente ma di certo interessante per guadagnare qualche Polychrome in più; i giochi arcade, comunque, sono particolarmente interessanti quando ci sono gli eventi a tempo limitato che li accompagnano: in questi casi guadagnare valuta premium diventa ancora più facile.

Completare i veri tutorial

Dentro il Random Play Store c'è un piano da lavoro dentro cui è possibile interagire con un libro ben preciso: il proxy handbook. Questo altro non è che una raccolta di tutti i tutorial che si sono incontrati durante il corso del primo capitolo del gioco. Completando tutti i tutorial sarà possibile accedere a un premio sotto forma di valuta premium.

Gli eventi vanno sempre portati a termine

Una maniera intelligente per guadagnare polychromes in ZZZ è partecipare (e possibilmente completare) alcuni tra i tanti eventi time sensitive che fanno capolino all'interno dell'esperienza di gioco. Più volte al mese, infatti, MiHoYo organizza degli eventi a cui i giocatori possono partecipare con dungeon particolari o sfide specifiche che, se completate, permettono di poggiare le mani sulla valuta tanto desiderata.

Completare il commission log

Sempre nel random play store c'è un altra cosa che può risultare particolarmente utile: il commission log! Completando le task indicate al suo interno è possibile riscattare delle ricompense in polychromes che possono sempre far comodo (per quanto non sia sempre facilissimo soddisfare le richieste in questione).

Godersi le demo dei personaggi dei banner

Una maniera molto interessante per guadagnare polychromes facili è quella di completare le demo dei personaggi a cinque stelle messi nei nuovi banner; i polychromes non sono tantissimi, ce ne rendiamo conto, ma non si butta via niente, giusto?

Gratta e... vinci?perdi?

Quando si tratta di spingere sull'accelleratore della fortuna MiHoYo non è seconda a nessuno e con i suoi gratta e vinci (le howl's scratch cards, per la precisione) la situazione è chiarissima: avendo fortuna è possibile guadagnare fino a 40 polychromes in un colpo solo. Se proprio siete disperati e non avete altro modo questo può essere un ottimo strumento per capire perché il gioco d'azzardo non è un granché.