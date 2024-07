Zenless Zone Zero: guida a Hollow Zero

State giocando a Zenless Zone Zero e non sapete dove sbattere la testa per andare avanti dentro Hollow Zero? Non vi preoccupate: potremmo avere esattamente quello che fa per voi. In questa guida a Hollow Zero in Zenless Zone Zero troverete tutte le informazioni più importanti per andare avanti e completare gli stage in cui si dividono i vari dungeon.

Come sbloccare Hollow Zero in Zenless Zone Zero

Partiamo dal requisito più semplice: come sbloccare Hollow Zero dentro il gioco. Per fare ciò basta semplicemente completare il capitolo 1 di ZZZ; dopo aver completato la quest Cat's Lost And Found e aver sbloccato le side commissions (le missioni secondarie) sarà possibile raggiungere il luogo da dove accedere alla modalità in questione.

Raggiungendo lo scott outpost, infatti, sarà possibile interagire con la mappa presente all'interno della tenda e da questa sarà possibile accedere alle varie sezioni di Hollow Zero.

Hollow Zero: come funziona questa modalità?

Tecnicamente parlando Hollow Zero è una vera e propria modalità roguelike presente all'interno di Zenless Zone Zero; questa modalità permette al giocatore (per il momento) di completare secondo diversi livelli di difficoltà ben 6 differenti regioni del mondo di gioco, combattendo in ognuna di queste montagne di nemici.

L'obbiettivo per il giocatore, infatti, è quello di eliminare quanti più nemici possibili nel minor quantitativo di tempo possibile. Progredendo nella modalità, inoltre, è possibile sbloccare altre regioni e livelli di difficoltà introducendo nell'equazione tutta una nuova montagna di nemici che rendono gli scontri più complessi da portare a termine.

Tutto questo viene fatto introducendo molti termini esclusivi a questo segmento di gioco; vediamoli insieme prima di partire con la guida vera e propria.

Hollow Resonia : esplorando i dungeon di Hollow Zero e interagendo con i monitor è possibile ottenere delle carte chiamate "hollow resonia"; queste permettono di ottenere dei buff temporanei che valgono per la run corrente.

: esplorando i dungeon di Hollow Zero e interagendo con i monitor è possibile ottenere delle carte chiamate "hollow resonia"; queste permettono di ottenere dei buff temporanei che valgono per la run corrente. Bounty Missions : ciclicamente ogni settimana MiHoYo aggiunge all'esperienza tutta una serie di missioni; se ne possono completare 4 a settimana ottenendo, in cambio, tutta una serie di risorse extra

: ciclicamente ogni settimana MiHoYo aggiunge all'esperienza tutta una serie di missioni; se ne possono completare 4 a settimana ottenendo, in cambio, tutta una serie di risorse extra Combat Configuration : utilizzando la risorsa Withered Crystals (esclusiva alle missioni Hollow Zero) è possibile ottenere dei buff permanenti ai propri personaggi.

: utilizzando la risorsa Withered Crystals (esclusiva alle missioni Hollow Zero) è possibile ottenere dei buff permanenti ai propri personaggi. Shop : esplorando le varie stanze durante la propria peregrinazione in Hollow Zero è possibile incappare nei negozi; questi permettono di acquistare le carte Resonia od oggetti curativi.

: esplorando le varie stanze durante la propria peregrinazione in Hollow Zero è possibile incappare nei negozi; questi permettono di acquistare le carte Resonia od oggetti curativi. Corruption: esplorando i dungeon di Hollow Zero e consumando 100 punti pressione si viene parzialmente corrotti; questo è un debuff che infligge al giocatore un effetto negativo random.

Come completare le zone di Hollow Zero in Zenless Zone Zero

Vediamo insieme quali sono i personaggi migliori, per ruolo, per completare tutte quante le varie zone di Hollow Zero; prenderemo in esame

Qualification Assessment

Qualification Assessment è la primissima zona che si sblocca in Hollow Zero ed è anche la più facile; essa è divisa in due sezioni chiamate the edge e frontline.

Ecco i personaggi migliori con il quale affrontarla:

Attacco : Soldier 11, Ellen, Zhu Yuan

: Soldier 11, Ellen, Zhu Yuan Difesa : Ben

: Ben Stun : Lycaon, Koleda

: Lycaon, Koleda Support: Nicole, Soukaku, Lucy

Old Capital Metro

La seconda zona che si sblocca in HZ è composta da 5 diversi stage: edge, frontline, interior, heartland, core.

Ecco i personaggi migliori con il quale affrontarla:

Attacco : Ellen, Zhu Yuan

: Ellen, Zhu Yuan Stun : Lycaon

: Lycaon Supporto: Nicole, Soukaku

Construction Ruins

La terza zona di HZ è composta da 4 diversi stage: frontline, interior, heartland, core.

Ecco i personaggi migliori con il quale affrontarla: