Zenless Zone Zero: guida ai migliori Bangboo

All'interno di Zenless Zone Zero, i Bangboo non sono altro che quello in World Of Warcraft erano i pet: piccoli personaggi che seguono i nostri protagonisti nelle loro avventure portando con sé tutta una serie di vantaggi unici; con il giusto Bangboo anche la squadra meno interessante in realtà può acquisire un power level in grado di sorprendere avversari, siano questi umani o meno. Dopo avervi spiegato come ottenere i Bangboo, all'interno di questo articolo andremo a vedere quelli che sono i migliori Bangboo in Zenless Zone Zero, analizzando nello specifico tutti e 20 i pet al momento presenti nel gioco. ì

Cosa devi sapere sui Bangboo in Zenless Zone Zero

I Bangboo, come abbiamo detto, sono dei veri e propri PET da MMORPG che seguono il giocatore tanto nei combattimenti quanto fuori da questi. In ZZZ i Bangboo possono contare su di un set di 3 abilità: un abilità passiva, un abilità attiva e un attacco concatenato; sebbene quest'ultimo sia disponibile soltanto su alcune tipologie di pet.

Zenless Zone Zero categorizza i Bangboo presenti al suo interno con un rating (chiamato RANK) che, al momento, va da A ad S, con i primi caratterizzati dal colore viola e i secondi dal colore oro. I bangboo non hanno un elemento o una classe di riferimento come invece accade per i personaggi, bensì hanno abilità passive e attive che possono essere sinergiche a un tipo o un altro di composizione della squadra.

Zenless Zone Zero: tutti i bangboo del rank S

Amillion : utile per squadre che includono almeno due personaggi Cunning Hare, (come Nekomata, Billy e Nicole,), Amillion è probabilmente il migliore tra i Bangboo gratuiti ed è perfetto da sfruttare insieme ai personaggi iniziali, specie se si ha avuto la fortuna di giocare Nekomata.

: utile per squadre che includono almeno due personaggi Cunning Hare, (come Nekomata, Billy e Nicole,), Amillion è probabilmente il migliore tra i Bangboo gratuiti ed è perfetto da sfruttare insieme ai personaggi iniziali, specie se si ha avuto la fortuna di giocare Nekomata. Bangvolver : al momento tra i Rank S Bangvolver è uno dei meno interessanti; purtroppo in ZZZ sembrano ancora mancare i personaggi che utilizzano gli attacchi fisici, motivo per cui il suo potenziale è bloccato da questo genere di problema.

: al momento tra i Rank S Bangvolver è uno dei meno interessanti; purtroppo in ZZZ sembrano ancora mancare i personaggi che utilizzano gli attacchi fisici, motivo per cui il suo potenziale è bloccato da questo genere di problema. Butler : un Bangboo piuttosto semplice da ottenere, complice anche il fatto che Corin è un personaggio gratuito. Molto potente quando giocato in combinazione con personaggi come Rina o Lycaon, complice l'abilità passiva ma non scherza nemmeno in combinazione con Ellen e Lycaon stesso.

: un Bangboo piuttosto semplice da ottenere, complice anche il fatto che Corin è un personaggio gratuito. Molto potente quando giocato in combinazione con personaggi come Rina o Lycaon, complice l'abilità passiva ma non scherza nemmeno in combinazione con Ellen e Lycaon stesso. Plugboo : perfetto quando giocato insieme a un team full electric, Plugboo paga lo scotto di vedere le sue combinazioni migliori murate dietro personaggi come Rina e Grace che non sono gratuiti.

: perfetto quando giocato insieme a un team full electric, Plugboo paga lo scotto di vedere le sue combinazioni migliori murate dietro personaggi come Rina e Grace che non sono gratuiti. Resonaboo : Resonaboo ha una buona utilità generale, offrendo delle opzioni per il crowd control che non sono così male. Da il meglio di sé quando giocato insieme a personaggi come Zhu Yuan e Nicole, per quanto è indubbio che si senta il peso dell'assenza dei personaggi Etere.

: Resonaboo ha una buona utilità generale, offrendo delle opzioni per il crowd control che non sono così male. Da il meglio di sé quando giocato insieme a personaggi come Zhu Yuan e Nicole, per quanto è indubbio che si senta il peso dell'assenza dei personaggi Etere. Rocketboo : se giocate Soldier 11 (magari insieme a Koleda), questo è il Bangboo perfetto da aggiungere; in futuro sarà uno staple per chi gioca team full elemento fuoco.

: se giocate Soldier 11 (magari insieme a Koleda), questo è il Bangboo perfetto da aggiungere; in futuro sarà uno staple per chi gioca team full elemento fuoco. Safety : perfetto con i personaggi Belobog, Safety ha il vantaggio di funzionare molto bene anche con team che sfruttano gli elementi fuoco ed elettricità, risultando quindi versatile e utile per investimenti sul lungo termine.

: perfetto con i personaggi Belobog, Safety ha il vantaggio di funzionare molto bene anche con team che sfruttano gli elementi fuoco ed elettricità, risultando quindi versatile e utile per investimenti sul lungo termine. Sharkboo: altro ottimo esempio di Bangboo che da il meglio di sé con i team che girano intorno al personaggio di Ellen; perfetto quando ad Ellen si aggiungono personaggi come Lycaon o Soukaku, offrendo ancora più DPS.

Zenless Zone Zero: tutti i bangboo del rank A dal migliore al peggiore

Vediamo insieme come si comportano questi Bangboo: