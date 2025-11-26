Il Black Friday porta con sé un’opportunità irripetibile per tutti voi che amate l’intrattenimento di qualità. Quest’anno Sky propone un’offerta pensata per ampliare la vostra esperienza televisiva senza rinunciare alla convenienza. Un mondo fatto di serie, film, show e contenuti esclusivi si apre davanti a voi a un prezzo davvero sorprendente: solo 15€ per accedere all’universo Sky.

Black Friday Sky, perché approfittarne?

L’offerta prevede un pacchetto completo che unisce il meglio di Sky e Netflix, arricchito da Sky Cinema e Paramount+. Con un abbonamento a 14,99€ al mese per i primi 6 mesi, potrete immergervi in storie avvincenti, produzioni originali e grandi successi internazionali, il tutto in un’unica soluzione semplice e comoda. È la proposta ideale per chi desidera un catalogo vasto e aggiornato, capace di soddisfare tutti i gusti.

Al termine dei sei mesi promozionali, il costo passerà a 24,99€ al mese invece di 43,99€, mantenendo comunque un risparmio significativo. Questo vi permette di continuare a godere dei vostri contenuti preferiti senza rinunciare alla qualità che da sempre contraddistingue l’offerta Sky. Un investimento che si traduce in ore di divertimento, relax e coinvolgimento per tutta la famiglia.

Se state cercando il momento giusto per entrare nel mondo Sky o ampliare la vostra esperienza attuale, questa promozione rappresenta l’occasione perfetta. Il Black Friday non dura per sempre: approfittarne ora significa garantirvi mesi di intrattenimento al massimo livello a un costo straordinariamente vantaggioso.

