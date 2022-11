Cercate una smart TV Samsung a prezzo vantaggioso? Vi segnaliamo il modello da 50″ della serie Crystal del noto produttore coreano, scontato di ben 240,00€ su Amazon, acquistabile quindi a soli 359,00€ invece di 599,00€. Come tutte le offerte del Black Friday, la proposta potrebbe terminare in fretta, quindi non indugiate troppo.

Ma perché approfittare di questa offerta? Anzitutto parliamo di uno sconto che riguarda un’ottima smart TV Samsung che, come saprete, fa dell’affidabilità e qualità i suoi punti di forza, fattori importantissimi per questo settore, in cui vi è tanta concorrenza. Un altro motivo che dovrebbe spingervi ad acquistare questo modello è il fatto che si tratta di un 50 pollici, una diagonale più che adatta per apprezzare film e serie TV.

Quando si parla delle recenti smart TV Samsung ci si riferisce poi a televisori che integrano tecnologie atte a far sì che il pannello sia all’altezza dei contenuti multimediali più recenti, che potranno essere riprodotti con l’ausilio dell’HDR e con l’upscaling 4K. Entrambi sono fondamentali ma, a differenza del primo che si attiva solo sui contenuti compatibili, il secondo entra in gioco in tutti i programmi televisivi che non godono dell’alta definizione. Ci penserà infatti il processore della smart TV a simulare il 4K nei classici contenuti HD, consentendovi di scoprire un nuovo modo per godersi il televisore, anche se siete soliti guardare semplici programmi televisivi del digitale terrestre.

Nel caso poi foste interessati all’intrattenimento, il sistema Tizen di Samsung vi farà accedere alle principali piattaforme di streaming con pochi gesti oppure tramite comandi vocali, grazie all’assistente Amazon integrato. Insomma, una smart TV adatta per svariati usi, tra cui anche lo smart working, dato che potrete accedere facilmente e senza problemi al vostro PC o laptop direttamente dal televisore in modalità wireless.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, così che possiate acquistare questo prodotto prima che termini o, peggio, che l’offerta si esaurisca del tutto. Prima di far ciò, pensiamo valga però la pena ricordarvi che, onde risparmiare qualcosa in più, è utile attivare in questi giorni un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire di spedizioni rapide e, soprattutto, gratuite! Senza contare che i primi 30 giorni di servizio sono gratuiti!

