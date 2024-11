65 pollici e non sentirli: con un DOPPIO SCONTO questa Smart TV Samsung è REGALATA!

Se siete alla ricerca di un televisore di grande formato che unisca qualità dell'immagine superiore e funzionalità smart avanzate, questa offerta su Amazon potrebbe essere ciò che fa per voi. La Smart TV Samsung UE65CU7090UXZT Crystal UHD 4K è ora disponibile al prezzo speciale di 428,22€, con un risparmio di oltre 116€ rispetto al prezzo originale di 665,93€ sommato alla promozione del 22% in pagina. Un'occasione imperdibile per portare il cinema in casa vostra!

NB: ricordatevi di attivare la promozione in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 22% durante il checkout

Smart TV Samsung Crystal UHD 4K da 65", chi dovrebbe acquistarlo?

Questo televisore rappresenta la scelta ideale per chi desidera un'esperienza visiva immersiva e coinvolgente senza compromessi. Il pannello da 65 pollici offre dimensioni generose che, unite alla risoluzione 4K, garantiscono una visione ottimale da qualsiasi angolazione. È particolarmente indicato per gli amanti del cinema e delle serie TV che vogliono godere dei propri contenuti preferiti con una qualità superiore.

La tecnologia Crystal Processor 4K è il cuore pulsante di questo televisore, garantendo un'elaborazione delle immagini di altissimo livello. Il sistema PurColor assicura una riproduzione cromatica fedele e vibrante, mentre la tecnologia HDR esalta i dettagli sia nelle scene più luminose che in quelle più scure. L'integrazione con Q-Symphony e OTS Lite crea un'esperienza audio tridimensionale che segue perfettamente l'azione sullo schermo.

L'interfaccia smart è uno dei punti di forza di questo modello. La compatibilità con Alexa e Google Assistant permette un controllo vocale intuitivo, mentre il Gaming Hub offre accesso rapido ai principali servizi di gaming in cloud. Il design Slim Look con cornici sottili su tre lati conferisce al televisore un aspetto moderno ed elegante che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente.

Al prezzo attuale di 428,22€ applicando la promozione in pagina, la Smart TV Samsung UE65CU7090UXZT Crystal UHD 4K rappresenta un investimento eccellente per chi desidera aggiornare il proprio sistema di intrattenimento domestico. La combinazione di dimensioni generose, qualità dell'immagine superiore e funzionalità smart avanzate lo rende un prodotto completo e versatile, capace di soddisfare anche gli utenti più esigenti. Un'opportunità da cogliere al volo per trasformare il proprio salotto in una vera sala cinematografica!

