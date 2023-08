Se siete viaggiatori con un’anima tech, non potete fare a meno di sfruttare al massimo le potenzialità offerte dai prodotti tecnologici. Che siate esploratori incalliti o semplici vacanzieri, i gadget illustrati di seguito rappresentano compagni insostituibili, in quanto migliorano ogni aspetto del viaggio, contribuendo a ottimizzare l’esperienza complessiva. In questo articolo, focalizzeremo l’attenzione su 7 innovative soluzioni tecnologiche che, in un modo o nell’altro, hanno meritato un posto di rilievo all’interno del bagaglio del moderno viaggiatore.

Dalla praticità di auricolari wireless, che isolano dai rumori del mondo, alla versatilità degli adattatori portatili, che permettono di ricaricare i vostri dispositivi anche all’estero. Prima di addentrarci nelle specifiche di questi 7 strumenti tecnologici, è importante farvi sapere che abbiamo messo insieme anche una guida all’acquisto dedicata a 7 gadget smart per mettere in sicurezza casa. Ma non solo, perché di queste guide dedicate all’estate ce ne sono diverse e le potete trovare tutte visitando la pagina riepilogativa.

7 prodotti tech per il viaggiatore smart

Tile Pro | Localizzatore GPS

Iniziamo con qualcosa che sicuramente attirerà l’interesse di ogni appassionato di tecnologia in viaggio. È probabile che prima o poi ci si trovi nella spiacevole situazione di smarrire un oggetto, che sia un mazzo di chiavi o qualsiasi altra cosa, soprattutto quando si è in vacanza. Quando ciò accade, il ritrovamento diventa spesso un’impresa complicata. Tuttavia, la moderna tecnologia può essere un valido alleato in queste situazioni. Un localizzatore GPS dalle dimensioni contenute, come il Tile Pro, si rivela essere la soluzione ideale per recuperare rapidamente ciò che è andato smarrito. Basta attaccarlo a qualsiasi oggetto e, grazie alla connessione Bluetooth, si può facilmente localizzare l’oggetto smarrito con precisione direttamente sullo schermo dello smartphone. La sua portata copre un’area di ricerca fino a 120 metri e offre anche la compatibilità con sistemi come Alexa e Google Smart Home, oltre ad essere perfettamente utilizzabile sia su dispositivi iOS che Android. E se dovesse capitare di smarrire lo smartphone? Anche in questo caso, il Tile Pro si dimostra un prezioso alleato. Basta utilizzarlo per far squillare il telefono, consentendovi di rintracciarlo in pochi istanti, a patto che si trovi all’interno della portata operativa del dispositivo.

Soundcore Anker Space Q45 | Cuffie ANC

Se siete frequenti viaggiatori, che si tratti di treni, pullman o aerei, sapete bene quanto il costante sottofondo rumoroso di questi mezzi possa rivelarsi fastidioso, soprattutto durante un viaggio prolungato. Le cuffie rappresentano una soluzione eccellente a questa problematica, ma se cercate un livello di efficienza ancora superiore, non potete trascurare l’importanza della tecnologia di cancellazione del rumore attivo (ANC). In questo contesto, spiccano le Soundcore Anker Space Q45, che offrono prestazioni di alto livello senza dover necessariamente spendere una fortuna. Queste cuffie non solo garantiscono una cancellazione del rumore di alta qualità, ma vantano anche un’autonomia straordinaria, che può raggiungere fino a 50 ore, e il bello è che tale durata può essere mantenuta anche con l’ANC attivato. E anche quando la batteria si trova in esaurimento, vi basteranno soli 5 minuti di ricarica rapida per ottenere fino a 4 ore di riproduzione continua.

Debopo SCP22.5W | Power bank

Nonostante la sua ubiquità, il power bank spesso viene trascurato come compagno di viaggio a causa di timori legati all’ingombro nello zaino. Questa preoccupazione, tuttavia, è infondata, specialmente considerando modelli come questo da 20.000 mAh. La loro presenza si rivela fondamentale poiché assicurano il funzionamento ininterrotto dei dispositivi anche nei momenti critici, quando la batteria è in esaurimento e le opzioni di ricarica tradizionali sono limitate. Nel contesto attuale, si pone in evidenza questo modello, caratterizzato da un’elegante superficie lucida, sopra la quale spicca un pratico display che riporta la percentuale di batteria residua, e la presenza di una torcia LED amplifica ulteriormente la sua utilità, rendendolo un accessorio estremamente versatile.

LENCENT | Presa universale

Se ci si trova spesso a viaggiare all’estero, con soggiorni prolungati, la ricarica dei dispositivi elettronici personali come laptop, smartphone e altri apparecchi può trasformarsi in un compito estremamente problematico, se non addirittura irrealizzabile. Ecco perché riteniamo che questo strumento sia diventato imprescindibile per qualsiasi tipo di viaggiatore, che sia avvezzo alla tecnologia o meno. Con le sue dimensioni compatte e leggere, si adatta facilmente a borse e zaini, trasformando le varie prese elettriche sparse per il mondo in un’accogliente stazione di ricarica per tutti i tuoi dispositivi. La sua versatilità è ineguagliabile, grazie alle spine intercambiabili compatibili con UK/EU/USA/AUS. Inoltre, può funzionare con tensioni internazionali che vanno da 100V a 240V, il che significa che avrete la possibilità di ricaricare i dispositivi in oltre 200 paesi diversi.

CHORTAU | Dash cam

Da non confondere con le action cam, la Dash cam rappresenta un dispositivo in grado di registrare in modo continuo l’ambiente circostante durante la guida di un veicolo. Questo avanzato gadget tecnologico sta guadagnando sempre più popolarità tra i viaggiatori e gli automobilisti per una ragione fondamentale: difendersi dai finti incidenti stradali. La disponibilità di un video dell’evento può risultare determinante nell’accertare le responsabilità, rendendo il contrario conducente con poche possibilità di contestazione. Ma quali sono i motivi che ci hanno spinto a selezionare proprio questo modello tra le numerose opzioni disponibili sul mercato? Innanzitutto, merita menzione il suo sensore Sony IMX323, abbinato a un’ampia apertura F2.0 e un angolo di visione esteso a 170°. Questa configurazione assicura la cattura di ogni singolo istante su strada con una qualità eccellente. Inoltre, la Dash cam in questione è dotata di un modulo Wi-Fi integrato che, in collaborazione con uno smartphone, offre un accesso esteso a molteplici funzioni. Queste includono la possibilità di effettuare lo streaming video in tempo reale, la condivisione agevole dei file e la facile archiviazione delle registrazioni, il tutto a portata di pochi clic.

Tp-Link M7350 | Router portatile

Viaggiare senza accesso a internet sarebbe come fare un salto indietro di molti anni. Anche se è possibile utilizzare i dati mobili della propria SIM, l’opzione di avere un router portatile che funga da hotspot risulta nettamente più comoda. Questa soluzione non solo offre praticità, ma impedisce anche di consumare i giga della propria SIM principale. Tp-Link M7350, con la sua funzionalità Plug and Play, rende semplice l’accesso a una connessione internet wireless in mobilità. Basta inserire una comune SIM 4G per creare il proprio hotspot personale. E per quanto riguarda l’autonomia, il M7350 è dotato di una batteria da 2000 mAh, progettata per garantire una lunga durata. Potrete beneficiare fino a 8 ore di condivisione continua in 4G, rendendolo ideale per soddisfare tutte le vostre esigenze online durante i vostri spostamenti. La ricarica è altrettanto semplice, grazie al cavo micro USB che può essere collegato al vostro laptop o a un qualsiasi caricatore.

Della Gao | Zaino USB

Concludiamo con uno zaino che si distingue dalla massa, grazie a un design intelligente e all’avanguardia. Questo modello è pensato appositamente per i viaggiatori più tech, presentando una caratteristica innovativa: una fessura con porta USB integrata. Dotato di tre spaziose tasche principali e ben nove tasche interne più compatte, offre un livello di organizzazione eccezionale. Inoltre, dispone di un compartimento imbottito separato in grado di ospitare comodamente laptop fino a 17 pollici, insieme, naturalmente, allo spazio dedicato per smartphone e altri oggetti personali. La peculiarità che lo rende davvero unico, come accennato, è la presenza di uno slot USB integrato, che consente di mantenere i dispositivi sempre carichi durante gli spostamenti. E non è finita qui: è presente anche una pratica fessura progettata per le cuffie, permettendo di collegare il proprio smartphone e godersi la propria musica preferita in totale libertà e comodità.

