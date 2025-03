70mai porta la qualità delle dash cam oltre le aspettative. Ecco le novità dei nuovi modelli

70mai, leader nel settore delle telecamere da cruscotto, ha presentato la sua ultima innovazione: la 70mai 4K Omni. Questa dash cam di nuova generazione ridefinisce gli standard del settore, offrendo una combinazione di sicurezza, estetica elegante e funzioni all'avanguardia. Se acquistate questo nuovo modello entro il 10 aprile riceverete in regalo, oltre al 10% di sconto, il filtro polarizzatore, che migliora ulteriormente la qualità della dash cam, riducendo i riflessi e l'abbagliamento. Aggiungete entrambi i prodotti nel carrello e applicate il coupon "4KOMNITOMSHW". Acquistando invece direttamente dallo store 70mai, lo sconto può arrivare fino al 25%.

70mai 4K Omni, perché e chi dovrebbe acquistarla?

La 70mai 4K Omni si distingue per il suo design elegante e le tonalità di colore raffinate, che si integrano perfettamente con qualsiasi interno auto. Ma la vera innovazione risiede nella sua funzione di rotazione orizzontale a 360°, una novità assoluta nel settore. Questa caratteristica offre ai conducenti una libertà di prospettiva senza precedenti, rendendola un compagno di viaggio sicuro e un elegante accessorio per l'auto.

La 4K Omni rappresenta un'evoluzione significativa rispetto al suo predecessore, mantenendo le caratteristiche fondamentali che l'hanno resa popolare e aggiungendo importanti aggiornamenti. L'aggiunta di una telecamera posteriore trasforma la 4K Omni in una dash cam a doppio canale, fornendo una copertura completa a 360° e catturando ogni angolo del viaggio con precisione.

La qualità dell'immagine della 4K Omni raggiunge nuovi livelli di eccellenza. Dotata della tecnologia Sony STARVIS 2 e di una risoluzione 4K a 60 FPS, offre una chiarezza cristallina e una fluidità eccezionale in ogni fotogramma, indipendentemente dalle condizioni di illuminazione. L'innovativa tecnologia 70mai Lumi Vision migliora le prestazioni dell'immagine nella sorveglianza del parcheggio notturna, illuminando anche le scene più buie con dettagli raffinati.

Come in tutte le dash cam, la sicurezza è una priorità della 4K Omni. La tecnologia AI Motion Detection 2.0, integrata con i sensori a effetto Hall, garantisce una rotazione fluida e una precisione millimetrica. Tra le funzioni integrate c'è anche la registrazione di emergenza con buffer e il monitoraggio in tempo reale della tensione della batteria, per una protezione del veicolo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La 4K Omni non è quindi solo una dash cam, ma un compagno di guida intelligente e coinvolgente. Il controllo vocale è stato ampliato per includere nuove lingue, incluso l'italiano, e l'assistente AI MaiX aggiunge un tocco di divertimento con le sue interazioni giocose.

Le caratteristiche principali della 70mai 4K Omni

Doppia telecamera : anteriore 4K con Sony STARVIS 2 e posteriore 1080P HDR

: anteriore 4K con Sony STARVIS 2 e posteriore 1080P HDR Tecnologia Sony STARVIS 2 : per immagini più nitide e dettagliate in condizioni di scarsa illuminazione

: per immagini più nitide e dettagliate in condizioni di scarsa illuminazione Risoluzione 4K a 60 FPS : per una qualità video eccezionale e una fluidità ottimale

: per una qualità video eccezionale e una fluidità ottimale 70mai Lumi Vision : per una visibilità chiara anche in condizioni di oscurità quasi totale

: per una visibilità chiara anche in condizioni di oscurità quasi totale AI Motion Detection 2.0 : per un tracciamento preciso e una rotazione fluida

: per un tracciamento preciso e una rotazione fluida Registrazione di emergenza con buffer : per non perdere nessun dettaglio importante

: per non perdere nessun dettaglio importante Compatibilità 4G : per un monitoraggio remoto in tempo reale (con kit aggiuntivo)

: per un monitoraggio remoto in tempo reale (con kit aggiuntivo) Controllo vocale : con supporto per diverse lingue

: con supporto per diverse lingue Ampia memoria: supporto per schede di memoria fino a 512GB

Disponibilità e prezzi della 70mai 4K Omni

La 70mai 4K Omni è disponibile su Amazon e sul sito web di 70mai, con prezzi a partire da 314,99€ per la versione singola e 360,99€ per la versione con telecamera posteriore. Insomma, Con la 4K Omni, 70mai continua a dimostrare il suo impegno nel fornire soluzioni automobilistiche innovative e di qualità, offrendo ai conducenti un'esperienza di guida più sicura, intelligente e connessa.

