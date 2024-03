Abbonati a Hype Premium e ricevi subito un BONUS di 25€!

Il conto Hype Premium, come si evince dal nome, è la versione più completa del conto HYPE e offre una gamma completa di servizi bancari con un canone mensile di 9,90€. Grazie a un'offerta esclusiva, iscrivendoti subito puoi ottenere un bonus di 25€ per i tuoi acquisti e una carta di debito World Elite MasterCard, che consente di effettuare pagamenti e prelievi gratuiti in tutto il mondo in qualsiasi valuta, bonifici istantanei gratis e senza commissioni per le operazioni più comuni, come il pagamento di bollette e bollettini.

Conto Hype Premium, a chi serve?

Il conto Hype Premium si rivolge a un pubblico ampio e diversificato che cerca un'esperienza bancaria completa, con un occhio di riguardo per chi viaggia frequentemente e per chi desidera gestire le proprie finanze in modo avanzato e sicuro. Grazie alla carta di debito World Elite MasterCard inclusa nel canone, che offre pagamenti e prelievi gratuiti in tutto il mondo senza commissioni, è particolarmente adatto per coloro che si trovano spesso all'estero o che necessitano di effettuare transazioni in valute diverse dall'euro.

Inoltre, Hype Premium offre l'accesso a servizi esclusivi come l'assistenza personalizzata disponibile tramite vari canali, assicurazioni per viaggi e investimenti, oltra alla gestione degli investimenti in Bitcoin dall'app. Queste caratteristiche fanno di Hype Premium un'opzione ideale per gli utenti che cercano non solo una soluzione bancaria tradizionale, ma anche servizi finanziari aggiuntivi che possono arricchire il loro stile di vita e fornire sicurezza durante i viaggi e gli acquisti online.

L'offerta Hype Premium si configura come una soluzione bancaria completa e altamente funzionale, progettata per coloro che desiderano fare acquisti online e all'estero in massima sicurezza. Con un canone mensile di 9,90€, questo conto include una serie di servizi premium che lo rendono particolarmente adatto per un'ampia gamma di utenti, da chi viaggia molto per lavoro a chi investe in criptovalute, fino a coloro che vogliono gestire i propri risparmi in modo facile e sicuro tramite l'app Hype dedicata. Iscrivendoti subito a Hype Premium riceverai una carta di debito World Elite MasterCard e 25€ di bonus per i tuoi acquisti, non lasciarti scappare questa occasione!