Acquista Oral-B iO10, in regalo Echo Pop! ULTIMO GIORNO! (-167€)

Qualche settimana fa vi abbiamo parlato di un ottimo bundle proposto da Amazon, il quale vedeva come protagonisti lo spazzolino elettrico Oral-B iO10 e Alexa Echo Pop. Ebbene, oggi, 31 ottobre, è l'ultimo giorno disponibile per approfittare di questa imperdibile promozione!

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Potrete, infatti, spendere solamente 349,99€ per l'accoppiata spazzolino elettrico e smart speaker, risparmiando ben 167,00€ rispetto all'acquisto dei due prodotti separatamente. Parliamo di un'offerta che molto probabilmente non ritornerà nemmeno durante il Black Friday di novembre, per cui vi consigliamo di cogliere l'occasione finché è disponibile.

Bundle Oral-B iO10 e Alexa Echo Pop, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo bundle offerto da Amazon è perfetto per chi è alla ricerca di uno spazzolino elettrico e desidera un modello top di gamma che garantisca una pulizia impeccabile e, ovviamente, ottenere un prodotto utile come l'Echo Pop gratis rende il tutto ancor più alettante. La linea iO di Oral-B, infatti, ha ben pochi concorrenti sul mercato in termini di qualità e innovazione, assicurandovi di star effettuando un investimento affidabile e che vi durerà anni.

Per quanto riguarda Echo Pop, si tratta di un altoparlante intelligente bluetooth con Alexa integrata, ideale per tutti gli amanti della musica e soprattutto per coloro che vogliono ampliare la propria rete domotica. Potrete usarlo come hub per controllare tutti i dispositivi smart in casa vostra, oltre a impostare sveglie e promemoria, chiedere le previsioni del tempo e molto altro, il tutto semplicemente con la voce.

Tornando a parlare del prezzo, separatamente gli articoli vengono venduti a ben 310,30€ per lo spazzolino e 39,69€ per Echo Pop, per un totale di 516,99€. Grazie alla promozione di Amazon, dunque, potrete godere di prezzi davvero convenienti, il che rendono il bundle perfetto anche per portavi avanti con i regali natalizi, consentendovi di fare felici due persone con prodotti di ottima qualità.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata alle prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!